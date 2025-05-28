Ona da Sürpriz Olmuş: Leyla Dizisinin Leyla'sı Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la İlgili İddiaları Yanıtladı
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizinin başrolü Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrıldı. Hikaye bambaşka bir yöne doğru evrildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la ilgili iddiaları yanıtladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da ikinci sezon öncesi beklenmedik gelişmeler yaşandı.
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Cemre Baysel, Alperen Duymaz'ın dizinin senaryosundan memnun olmadığına dair iddiaları yanıtladı.
O açıklamaları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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