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Ona da Sürpriz Olmuş: Leyla Dizisinin Leyla'sı Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la İlgili İddiaları Yanıtladı

Ona da Sürpriz Olmuş: Leyla Dizisinin Leyla'sı Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la İlgili İddiaları Yanıtladı

Leyla Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2025 - 09:39

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dizinin başrolü Civan karakterine hayat veren Alperen Duymaz diziden ayrıldı. Hikaye bambaşka bir yöne doğru evrildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la ilgili iddiaları yanıtladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da ikinci sezon öncesi beklenmedik gelişmeler yaşandı.

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla'da ikinci sezon öncesi beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Dizinin Civan'ı Alperen Duymaz, dizide hayatını kaybederek Leyla'dan ayrıldı. O diziden ayrılır ayrılmaz da dizinin hikayesi yön değiştirdi.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz'ın dizinin senaryosundan memnun olmadığına dair iddiaları yanıtladı.

Cemre Baysel, Alperen Duymaz'ın dizinin senaryosundan memnun olmadığına dair iddiaları yanıtladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, yaşanan gelişmelerin kendisine de sürpriz olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'la ilgili iddialara ise partnerinin kendisine böyle bir şey söylemediğini, hikaye neyi gerektirirse onu yapacaklarını açıkladı.

O açıklamaları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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