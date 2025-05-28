Aylar Süren Mücadele Sona Eriyor: Survivor Finalinin Tarihi Belli Oldu
Survivor 2025'te kelimenin tam anlamıyla kıyasıya bir eleme düellosu yaşandı. Aycan ve Sema tam 25 oyunda oynadıktan sonra son anda oyunu kazanan Aycan oldu. Sema, yarışmadan elenmesinin ardından finale kaç gün kaldığını açıkladı. Final tarihini geçtiğimiz günlerde Hakan Hatipoğlu açıklamıştı. Böylece tarih kesinleşmiş oldu.
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Aycan'la oynadığı kıyasıya mücadelenin ardından Survivor'a veda eden isim Sema oldu.
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Survivor 2025 final tarihini geçtiğimiz günlerde Hakan Hatipoğlu açıklamıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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İnanmıyorum ya içerik var içerikte bilgi var, hatta tarih vs var. Finalden sonra içerik yaparsan lütfen kimin kazandığını da yaz olur mu :)))
Ohhh yarabbi şükür