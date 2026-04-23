Sezon Finali Netleşen TRT Dizisinden Delikanlı Dizisinin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
23.04.2026 - 17:48

23 Nisan Perşembe günü televizyon dünyası, ekranlardaki reyting rekabeti ve kulislerden gelen yeni haberlerle yine hareketli bir gün geçirdi. Yayınlanan son bölümlerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Dizilere dair gelişmeler ve perde arkası detaylar izleyicinin ilgisini çekmeye devam etti. Biz de sizler için konu başlıklarını derledik. Gelin detaylara geçelim…

Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, yerli dizilerin şiddete özendirdiği iddiası hakkında konuştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yerli dizilerdeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyircilerin büyük çoğunluğu yerli dizilerdeki bu sahnelerin şiddete özendirdiği konusunda paylaşımlar yaparken dizilerin senaryolarında iyileştirmeye gidileceği belirtildi. Yeraltı, Eşref Rüya, Uzak Şehirgibi dizilerdeki şiddet sahnelerinin daha dikkatli bir şekilde ele alınacağı duyurulurken Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'den açıklama geldi.

Tolga Tekin, yerli dizilerin şiddete özendirdiği iddiasına 'Yaşanılan olayların dizilerle alakası yok. Ülkemizde olunca yanlış dizi, yabancılarda olunca güzel dizi... Eşref, Gürdal, Faruk ve Müslüm dördümüz ele ele tutuşalım, parka gidelim, simit yiyelim, salıncağa binelim. Bunu mu istiyorlar?' dedi.

NOW'da yayınlanan Ben Leman, erken final yapan diziler arasında yer aldı.

Sezonun en iddialı yapımlarından olan Ben Leman, seyirciden tam puan almasına rağmen reytinglerde bir türlü yükseliş yaşayamadı. Ben Leman'ın her hafta düşen reytingleri ona erken finalin kapısını araladı. Burçin Terzioğlu'nun canlandırdığı Leman karakterinin ölmesiyle başlayan dizide erken final nedeniyle Leman'ın katilinin kim olduğunu da öğrenememiştik. Burçin Terzioğlu katıldığı bir etkinlikte bu konuda konuştu. Terzioğlu, Ben Leman dizisindeki katil hakkında Dizi biraz daha devam etseydi öğrenecektik. Başta bize bir şeyler çıtlatmışlardı ama süreç içinde o kişinin olmayacağı yönünde yorumlaştık. Bence o kızlardan hiçbiri Leman'ı öldürmemiştir.” dedi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncusu Zeynep Atılgan, internet ortamında kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle resmi bir yargı süreci başlattığını duyurdu.

Genç oyuncu, özellikle sosyal medya mecralarında kişilik sınırlarına saldırı boyutuna ulaşan ifadeler karşısında avukatlarıyla birlikte harekete geçti. Zeynep Atılgan, dijital platformların kimseye başkalarına hakaret etme özgürlüğü tanımadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Fadime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, yasal yollara başvurarak bu tür davranışların cezasız kalmamasını hedeflediğini belirtti. Zeynep Atılgan, hukuk mücadelesi sonucunda kazanacağı tüm manevi tazminat miktarını Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını da açıkladı.

22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği, Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün iptal edildiği 22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. ATVekranlarında Kuruluş Orhan yerine yayınlanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçı reytinglerde zirveye oturdu. Öte yandan çarşamba akşamlarının lider dizisi Yeraltı düşüş yaşayarak 2. sıraya geriledi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi hesaplarından paylaşılan 23 Nisan videosunda, oyuncuların çocukluk dönemlerine ait kareler yer aldı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu kendi anılarıyla birleştiren ekip, takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaşattı. Paylaşımın yapılmasıyla birlikte dizinin hayran kitlesi, videoyu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Özellikle başrol oyuncularının çocukluk fotoğrafları, sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok ilgi gören kareler oldu.

Sinan Tuzcu, Saba Tümer’in programına katıldı. Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili itirafı da sosyal medyada gündem oldu.

Sinan Tuzcu, Kenan İmirzalıoğlu’ndan “Kenan abi” diyerek söz edince Saba Tümer şaşkınlık yaşadı. Saba Tümer, “Abi mi diyorsun?” sorusunu sorunca, Sinan Tuzcu ise İmirzalıoğlu’na herkesin abi dediğini dile getirdi. İmirzalıoğlu’ndan yaşça büyüklerin de abi dediğini, artık camiadaki mahlası haline geldiğini ifade etti.

Fırat Tanış'ın Delikanlı dizisinden çıkarıldığı haberi ortalığı birbirine katmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Delikanlı dizisine Fırat Tanış yerine gelen oyuncu Uğur Aslan oldu. Uğur Aslan, Delikanlı dizisinde Salih Bademci'nin canlandırdığı Sarp'ın geçmişten gelen düşmanı ve Yusuf'un akıl hocası Miran'a hayat verecek.

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın NOW dizisi Yeraltı’nı severek takip ettiğini söyledi.

YouTube’da yayınlanan “Karaca ile Beş Çayı” programının yeni konuğu Yeraltı dizisinin Paşa’sı Hakan Çelebi’ydi. Aslıhan Doğan, Hakan Çelebi ile sohbetinde eşi Arda Turan’ın maçlardan önce tüm takımı toplayarak diziyi izlediğini dile getirdi.

TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna'yı kimin canlandıracağı hala duyurulmadı.

Taşacak Bu Deniz'in son bölümlerinde ismi sık sık geçen ve yüzü görünmemesine rağmen birkaç sahnede yer alan Fatih Furtuna'yı canlandıracak oyuncu seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Fatih Furtuna karakteri için pek çok oyuncunun ismi geçiyor. Bunlardan biri de Ümit İbrahim Kantarcılar oldu. Taşacak Bu Deniz seyircisi Fatih Furtuna karakteri için Ümit İbrahim Kantarcılar'a sosyal medyadan baskı yaparken oyuncudan sonunda bir yanıt geldi.

Ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Yeraltı’nda çatışma sahnelerinin aksine başrollerin dondurma yediği bir sahne eklenmesi goygoyları da beraberinde getirdi.

Kötü örnek olabilecek sahnelerin azaltılması ya da tamamen kaldırılması yönündeki tartışmalar sürerken, Yeraltı’nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yer verilen dondurma sahnesiyle birlikte yorumlar adeta coştu.

NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisindeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yerli dizilerdeki şiddetsahneleri tepki görmüştü. Bu tarz sahnelerle öne çıkan Yeraltı dizisi de sosyal medyada uzun süre gündem olmuş ve tepkilerin ardından dizide revizelere gidilmişti. Yeni bölümü geçtiğimiz hafta iptal edilen Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanındaki çatışmasahnesi silinirken bir revize de yeni bölümde yaşandı. Yeni bölümü izleyen seyirci, çatışma sahnesinin aniden kesilmesini fark etti.

TRT'nin Teşkilat dizisi yeni sezon onayı aldı. 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.

TRT 1 ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Teşkilat'ın final yaparak ekran macerasını tamamlaması bekleniyordu. Reyting oranları hâlâ muazzam olan dizi için TRT devam etmesi yönünde karar aldı. Birsen Altuntaş, Teşkilat dizisinin sezon finalinin 14 Haziran'da yayınlanacağını duyurdu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
