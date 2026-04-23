Sezon Finali Netleşen TRT Dizisinden Delikanlı Dizisinin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Nisan Perşembe günü televizyon dünyası, ekranlardaki reyting rekabeti ve kulislerden gelen yeni haberlerle yine hareketli bir gün geçirdi. Yayınlanan son bölümlerde öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Dizilere dair gelişmeler ve perde arkası detaylar izleyicinin ilgisini çekmeye devam etti. Biz de sizler için konu başlıklarını derledik. Gelin detaylara geçelim…
Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, yerli dizilerin şiddete özendirdiği iddiası hakkında konuştu.
NOW'da yayınlanan Ben Leman, erken final yapan diziler arasında yer aldı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncusu Zeynep Atılgan, internet ortamında kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle resmi bir yargı süreci başlattığını duyurdu.
22 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Taşacak Bu Deniz dizisinin resmi hesaplarından paylaşılan 23 Nisan videosunda, oyuncuların çocukluk dönemlerine ait kareler yer aldı.
Sinan Tuzcu, Saba Tümer’in programına katıldı. Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili itirafı da sosyal medyada gündem oldu.
Fırat Tanış'ın Delikanlı dizisinden çıkarıldığı haberi ortalığı birbirine katmıştı.
Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın NOW dizisi Yeraltı’nı severek takip ettiğini söyledi.
TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Fatih Furtuna'yı kimin canlandıracağı hala duyurulmadı.
Ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Yeraltı’nda çatışma sahnelerinin aksine başrollerin dondurma yediği bir sahne eklenmesi goygoyları da beraberinde getirdi.
NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisindeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu.
TRT'nin Teşkilat dizisi yeni sezon onayı aldı. 7. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Teşkilat'ın sezon finali tarihi açıklandı.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
