Eşref Rüya Oyuncusu, Dizilerdeki Şiddet Sahnelerine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yerli dizilerdeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyircilerin büyük çoğunluğu yerli dizilerdeki bu sahnelerin şiddete özendirdiği konusunda paylaşımlar yaparken dizilerin senaryolarında iyileştirmeye gidileceği belirtildi. Yeraltı, Eşref Rüya, Uzak Şehir gibi dizilerdeki şiddet sahnelerinin daha dikkatli bir şekilde ele alınacağı duyurulurken Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'den açıklama geldi.

Tolga Tekin, yerli dizilerin şiddete özendirdiği iddiasına 'Yaşanılan olayların dizilerle alakası yok. Ülkemizde olunca yanlış dizi, yabancılarda olunca güzel dizi... Eşref, Gürdal, Faruk ve Müslüm dördümüz ele ele tutuşalım, parka gidelim, simit yiyelim, salıncağa binelim. Bunu mu istiyorlar?' dedi.