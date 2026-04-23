Eşref Rüya Oyuncusu, Dizilerdeki Şiddet Sahnelerine Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi

Esra Demirci - TV Editörü
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada şiddet içerikli diziler gündem olmuştu. Yeraltı, Eşref Rüya, Uzak Şehir gibi dizilerdeki şiddet ve çatışma sahnelerinde revize yapılırken Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin, dizilerin şiddete özendirdiği konusu hakkında konuştu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yerli dizilerdeki şiddet ve çatışma sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Seyircilerin büyük çoğunluğu yerli dizilerdeki bu sahnelerin şiddete özendirdiği konusunda paylaşımlar yaparken dizilerin senaryolarında iyileştirmeye gidileceği belirtildi. Yeraltı, Eşref Rüya, Uzak Şehir gibi dizilerdeki şiddet sahnelerinin daha dikkatli bir şekilde ele alınacağı duyurulurken Eşref Rüya'nın Müslüm'ü Tolga Tekin'den açıklama geldi.

Tolga Tekin, yerli dizilerin şiddete özendirdiği iddiasına 'Yaşanılan olayların dizilerle alakası yok. Ülkemizde olunca yanlış dizi, yabancılarda olunca güzel dizi... Eşref, Gürdal, Faruk ve Müslüm dördümüz ele ele tutuşalım, parka gidelim, simit yiyelim, salıncağa binelim. Bunu mu istiyorlar?' dedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
