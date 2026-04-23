Taşacak Bu Deniz Dizisinin Oyuncusu Zeynep Atılgan Hakaret Edenlere Karşı Hukuki Süreç Başlattı

“KAMUOYUNA DUYURU

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin “kendi mahkemesini kurup” yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirilebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden; hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Kadınların kararlarına ve özel yaşamına yönelik ölçüsüz öfkenin, toplumsal empatiye ve adalet duygusuna ağır bir darbe vurduğu kanaatindeyiz. Daha sağduyulu, daha adil ve daha insani bir dilin mümkün olduğuna inanarak, her türlü dijital şiddetin karşısında duracağımızı, müvekkilimizin bir kadın olarak maruz kaldığı haksızlık karşısında hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Zeynep ATILGAN

Vekilleri

Av. Bedia BÜYÜKGEBİZ & Av. Güven Cem ÇULLU”