Taşacak Bu Deniz Dizisinin Oyuncusu Zeynep Atılgan Hakaret Edenlere Karşı Hukuki Süreç Başlattı

Elif Sude Yenidoğan
23.04.2026 - 15:35

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Zeynep Atılgan, son günlerde dijital mecralarda maruz kaldığı olumsuz yaklaşımlara karşı sessizliğini bozma kararı aldı. Taşacak Bu Deniz’de Fadime karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, sınırları aşan yorumlara karşı kararlı bir duruş sergiledi. Sosyal medya platformları üzerinden şahsına yönelik gerçekleştirilen saldırıların hukuki boyuta taşınacağını belirten sanatçı, avukatları aracılığıyla gerekli hazırlıkları tamamladı. Gelin detaylara geçelim…

Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncusu Zeynep Atılgan, internet ortamında kendisine yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle resmi bir yargı süreci başlattığını duyurdu.

Genç oyuncu, özellikle sosyal medya mecralarında kişilik sınırlarına saldırı boyutuna ulaşan ifadeler karşısında avukatlarıyla birlikte harekete geçti. Zeynep Atılgan, dijital platformların kimseye başkalarına hakaret etme özgürlüğü tanımadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Fadime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, yasal yollara başvurarak bu tür davranışların cezasız kalmamasını hedeflediğini belirtti. Zeynep Atılgan, hukuk mücadelesi sonucunda kazanacağı tüm manevi tazminat miktarını Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışlayacağını da açıkladı.

İşte paylaşımı 👇

KAMUOYUNA DUYURU

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’a yönelik son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında yayılan bazı paylaşım ve yorumlar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bilindiği üzere; dijital mecralar hiç kimsenin “kendi mahkemesini kurup” yargısız infaz yapabileceği, bir kadının özel yaşamını ölçüsüz yorumların ve toplu hedef göstermelerin konusu hâline getirilebileceği bir kanunsuzluk alanı değildir.

Müvekkilimiz hakkında, kadın kimliği ve özel hayatı üzerinden yürütülen linç dili, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden; hakaret, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal boyutuna ulaşmıştır.

Müvekkilimiz Zeynep Atılgan’ın kişilik haklarına saldıran, suç teşkil eden ifadeleri üreten ve bu linç kültürüne destek veren her bir kullanıcı ve mecra hakkında gerekli delil tespitleri yapılmış olup; ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki başvuru süreçleri titizlikle hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda elde edilecek tüm manevi tazminatların, gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlanacağını da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Kadınların kararlarına ve özel yaşamına yönelik ölçüsüz öfkenin, toplumsal empatiye ve adalet duygusuna ağır bir darbe vurduğu kanaatindeyiz. Daha sağduyulu, daha adil ve daha insani bir dilin mümkün olduğuna inanarak, her türlü dijital şiddetin karşısında duracağımızı, müvekkilimizin bir kadın olarak maruz kaldığı haksızlık karşısında hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Zeynep ATILGAN

Vekilleri

Av. Bedia BÜYÜKGEBİZ & Av. Güven Cem ÇULLU”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
