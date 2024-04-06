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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Tarihleri ve Fiyatı! Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Kaç Lot Dağıtacak?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Tarihleri ve Fiyatı! Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.04.2024 - 13:34

Geçtiğimiz hafta herhangi bir halka arza onay vermeyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Nisan Perşembe günü yayınlanan bültende bir yeni halka arza yer verdi. SPK bültenine göre Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin halka arzı onaylandı. Rönesans Grubun çatısı altında faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, borsa yatırımcılarının dikkatini çekti. Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzın katılım endeksine uygunluğu ve kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlandı. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? RGYAS halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz bilgileri...

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Ne Zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Ne Zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz tarihleri 17, 18 ve 19 Nisan 2024 olarak belirlendi. Üç gün sürecek talep toplama işlemlerinde T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılması mümkün olmayacak.

Halka arz işlemleri ve pay dağıtım süreçleri tamamlandıktan sonra, şirketin hisseleri, RGYAS kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründeki kaynaklara göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım şirketinin halka arzı, Katılım Endeksi'ne uygun değildir.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Kimin?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Kimin?

Gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere 2 Haziran 2006 tarihinde kurulan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş, Rönesans Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir. 

Rönesans Holding'in inşaat sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesi ile 22 yıllık gayrimenkul deneyimini birleştiren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet göstermektedir. RGY bünyesinde yürütülen projeler kapsamında, 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² toplam kiralanabilir alan ile genişleyen bir portföyle hizmet vermektedir. 

Şirketin faaliyet gösterdiği Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun'da toplam; 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut ve 1 okul faaliyetteyken; devam eden 1 konut projesi, geliştirilmeye açık 2 arsa bulunmaktadır.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzının yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Geri kalan yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya pay edilecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzının yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Geri kalan yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya pay edilecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin halka arzında toplam 33.357.450 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. İzahnamede yer alan halka arz tahsisat grupları ise şu şekilde:

  • 26.685.960 Lot: Yüzde 80 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 6.671.490 Lot: Yüzde 20 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Gayrimenkul ve yatırım sektöründe faaliyet gösteren, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., halka arz kararını kamuoyuna duyurdu. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak pay satışı ile gerçekleşecek. Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı ise 135 TL olarak belirlendi.

  • SPK'nın haftalık bülteninde yayınlanan bilgilere göre, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın mevcut sermayesi 303.716.888 TL'den 331.000.000 TL'ye çıkarılacak. Bu sermaye artırımı ile birlikte, piyasaya 27.283.112 lot yeni hisse senedi sunulacak.

  • Halka arz süreci sırasında, mevcut hissedarlar da hisselerini satışa sunacak. Euro Cube Private Limited şirketi, 6.074.338 lot hisse senedini halka arz edecek. Bu durumda, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 33.357.450 lot olacak.

Halka arz işleminin tamamlanmasının ardından, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 4.5 milyar TL'ye ulaşacak. Ayrıca, halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,08 olacak.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arz Bilgileri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: RGYAS

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 303.716.888 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 331.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 27.283.112 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 6.074.338 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 4.5 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %10,08

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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Fon Kullanım Yerleri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Fon Kullanım Yerleri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Şirketi tarafından yayımlanan izahnamede şirketin fon kullanım planları açıklanmıştır. Söz konusu halka arza ilişkin izahnameye göre, Rönesans Gayrimenkul Şirketi'nin fon kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 60-65: Finansal borç geri ödemesi

  • Yüzde 15-20: Maltepe Park konut yatırımı

  • Yüzde 10-15: İşletme sermayesi

  • Yüzde 5-10: İlişkili taraflara ticari olmayan borç ödemesi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenmiştir.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin halka arzında, bireysel yatırımcı grubuna pay edilecek olan yüzde 80 oranındaki paylar, eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecektir. Buna göre, katılımcı sayısına düşen olası pay miktarları 2.1 milyon katılımda yaklaşık 13 lot (1755 TL) olarak öngörülmektedir. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 9 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

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