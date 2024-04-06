Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Tarihleri ve Fiyatı! Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Kaç Lot Dağıtacak?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Tarihleri ve Fiyatı! Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Kaç Lot Dağıtacak?
Geçtiğimiz hafta herhangi bir halka arza onay vermeyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 Nisan Perşembe günü yayınlanan bültende bir yeni halka arza yer verdi. SPK bültenine göre Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin halka arzı onaylandı. Rönesans Grubun çatısı altında faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, borsa yatırımcılarının dikkatini çekti. Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzın katılım endeksine uygunluğu ve kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlandı. Peki, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman? RGYAS halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz bilgileri...
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Ne Zaman? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Rönesans Gayrimenkul Yatırım Kimin?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzının yüzde 80'i yurt içi bireysel yatırımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Geri kalan yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcıya pay edilecek.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Rönesans Gayrimenkul (RGYAS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arz Bilgileri
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Rönesans Gayrimenkul Yatırım Fon Kullanım Yerleri
Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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