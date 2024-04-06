Rönesans Gayrimenkul Yatırım Halka Arz Tarihleri ve Fiyatı! Rönesans Gayrimenkul Halka Arzı Kaç Lot Dağıtacak?

Gayrimenkul geliştirme ve yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere 2 Haziran 2006 tarihinde kurulan Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş, Rönesans Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Rönesans Holding'in inşaat sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesi ile 22 yıllık gayrimenkul deneyimini birleştiren Rönesans Gayrimenkul Yatırım, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet göstermektedir. RGY bünyesinde yürütülen projeler kapsamında, 1.500.000 m² toplam inşaat alanı ve 740.000 m² toplam kiralanabilir alan ile genişleyen bir portföyle hizmet vermektedir.

Şirketin faaliyet gösterdiği Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Samsun'da toplam; 12 alışveriş merkezi, 4 ofis, 1 konut ve 1 okul faaliyetteyken; devam eden 1 konut projesi, geliştirilmeye açık 2 arsa bulunmaktadır.