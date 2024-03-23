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Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.03.2024 - 23:24

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin halka arzını onayladı. SPK tarafından halka arzı onaylanan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Ic İçtaş Enerji Yatırım Holding çatısı altındadır. Borsa yatırımcılarının dikkatini çeken halka arzlar arasında yerini alan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji şirketinin halka arzına dair bilgileri ise izahnamede yer aldı. Halka arzın katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı yatırımcılar tarafından araştırlamaya başlandı. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı ne zaman? ENTRA halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

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Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, 27, 28 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde talep toplama süreciyle gerçekleştirilecek. Ancak, bu süreçte T1 ve T2 bakiyelerinin kullanılması mümkün olmayacak.

Halka arz süreci tamamlandıktan sonra, şirketin hisseleri, ENTRA kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründeki yetkin kaynaklara göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, Katılım Endeksi'ne uygun bulunmadı.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Kimin?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Kimin?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji, 1998 yılında kurulan Ic İçtaş Enerji Yatırım Holding çatısı altındadır. Dört element, 'toprak, hava, su ve ateşi' sembolize eden simgesiyle Terra'yı logo olarak belirleyen IC Entrra Yenilenebilir Enerji Şirketi, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yer alan üretim tesisleriyle faaliyet göstermeye devam ediyor. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tesisler şu şekildedir: 

  • 2005 yılında Yukarı Mercan HES

  • 2012 yılında Niksar HES

  • 2013 yılında Üçharmanlar HES 

  • 2013 yılında Üçhanlar HES 

  • 2013 yılında Kemerçayır HES

  • 2015 yılında Bağıştaş-1 Barajı ve HES 

  • 2015 yılında Kadıncık-1 HES ve 2 

  • 2015 yılında Çileklitepe HES

  • Son olarak Erzin-2 GES projesinin lisansı alınmıştır.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzının yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzının yüzde 75'i yurt içi bireysel yatırımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin halka arzında toplam 369.565.717 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. İzahnamede yer alan halka arz tahsisat grupları ise şu şekilde:

  • 277.174.288 Lot: Yüzde 75 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 92.391.429 Lot: Yüzde 25 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Ic Enterra (ENTRA) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Ic Enterra (ENTRA) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., hisse senetlerini halka arz etme kararını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arz süreci, hem sermaye artırımını hem de mevcut hisselerin satışını içeriyor. Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Ic Enterra'nın mevcut sermayesi 1.618.013.677 TL'den 1.845.000.000 TL'ye yükseltilecek. Bu sermaye artırımıyla birlikte, piyasaya 226.986.323 lot yeni hisse senedi sürülecek.

Halka arz sürecinde, mevcut ortaklar da hisselerini satışa çıkaracak. Ic İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 142.579.394 lot hisse senedini halka arz edecek. Bu durumda, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 369.565.717 lota çıkacak.

Halka arz işlemi tamamlandığında, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,69 milyar TL'ye ulaşacak. Ayrıca, halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Halka Arz Bilgileri

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: ENTRA

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 1.618.013.677 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 1.845.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 226.986.323 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 142.579.394 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 3.69 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %25

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Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Fon Kullanım Yerleri

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Fon Kullanım Yerleri

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin KAP'ta yayımlanan halka arzına ait bilgilerin yer aldığı izahnamede şirketin fon kullanım planı da açıklanmıştır. Söz konusu izahnameye göre, Ic Enterra Şirketi'nin fon kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 8-15: Bağıştaş GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi

  • Yüzde 25-55: Erzin-2 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi

  • Yüzde 10-20: Depolamalı RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) ve GES (Güneş Enerjisi Santrali) projeleri

  • Yüzde 25-40: Yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımları

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlenmiştir.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecektir. Buna göre, katılımcı sayısına düşen olası pay miktarları 2.1 milyon katılımda yaklaşık 132 lot (1320 TL) olarak öngörülmektedir. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 132 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 111 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 96 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 84 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 75 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 68 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 61 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 57 Lot

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