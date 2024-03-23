Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin halka arzını onayladı. SPK tarafından halka arzı onaylanan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Ic İçtaş Enerji Yatırım Holding çatısı altındadır. Borsa yatırımcılarının dikkatini çeken halka arzlar arasında yerini alan Ic Enterra Yenilenebilir Enerji şirketinin halka arzına dair bilgileri ise izahnamede yer aldı. Halka arzın katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı yatırımcılar tarafından araştırlamaya başlandı. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı ne zaman? ENTRA halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...