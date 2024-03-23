Ic Enterra Yenilenebilir Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Ic Enterra Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., hisse senetlerini halka arz etme kararını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arz süreci, hem sermaye artırımını hem de mevcut hisselerin satışını içeriyor. Halka arz edilecek hisse senetlerinin fiyatı ise 10 TL olarak belirlendi.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Ic Enterra'nın mevcut sermayesi 1.618.013.677 TL'den 1.845.000.000 TL'ye yükseltilecek. Bu sermaye artırımıyla birlikte, piyasaya 226.986.323 lot yeni hisse senedi sürülecek.

Halka arz sürecinde, mevcut ortaklar da hisselerini satışa çıkaracak. Ic İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 142.579.394 lot hisse senedini halka arz edecek. Bu durumda, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 369.565.717 lota çıkacak.

Halka arz işlemi tamamlandığında, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,69 milyar TL'ye ulaşacak. Ayrıca, halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.