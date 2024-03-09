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Odine Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Solutions (ODINE) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Odine Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Solutions (ODINE) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.03.2024 - 01:09

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bir halka arza daha onay geldi. Bu kez SPK tarafından halka arzı onaylanan şirket Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. oldu. 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin halka arz süreci ise Borsa yatırımcılarının dikkatini çekmiştir. Odine Solutions Teknoloji şirketinin halka arzına dair bilgiler, katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlanmıştır. Peki, Odine Teknoloji halka arzı ne zaman? ODINE halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Odine Solutions Teknoloji halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

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Odine Solutions Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Teknoloji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Odine Solutions Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Teknoloji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Odine Solutions Teknoloji, halka arz talep toplama işlemleri 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu talep toplama işleminde, T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımı mümkün olmayacak. 

Halka arz sürecinin sona ermesinin ardından şirketin hisseleri, ODINE kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Odine Solutions Teknoloji Kimin?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Odine Solutions Teknoloji Kimin?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. Anonim Şirketi, 2000 yılından kurulmuştur. Merkezi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan şirket, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin AR-GE çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yer alan Teknokent'te sürdürülmektedir. 

Odine Teknoloji, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılım çözümleri ve telekominikasyon mühendislik hizmeti sunmaktadır. 2024 yılının Mart ayında halka arz edilen Odine Şirketler Grubu, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki bağlı ortaklıkla birlikte faaliyet göstermektedir. 

2022 ve 2023 yılında üst üste iki kez The Cloud & Edge Computing Innovative ödülünü kazanan Odine, geçtiğimiz yıl Capacity Media tarafından düzenlenen 'İlk 20 Telekom Tedarikçisi Listesi'nde de yerini almıştır.

Odine Solutions Teknoloji halka arzının yüzde 60'ı bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Odine Solutions Teknoloji halka arzının yüzde 60'ı bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Odine Solutions Teknoloji Şirketi'nin halka arzında toplam 44.200.000 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. İzahnamede yer alan halka arz tahsisat grupları ise şu şekilde:

  • 26.520.000 Lot: Yüzde 60 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 15.470.000 Lot: Yüzde 35 Yurt içi kurumsal yatırımcı

  • 2.210.000 Lot: Yüzde 5 Yurt dışı kurumsal yatırımcı

Odine Solutions Teknoloji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Odine Teknoloji (ODINE) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Odine Solutions Teknoloji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Odine Teknoloji (ODINE) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş., hisse senetlerini halka arz etme kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan bu halka arz sürecinde, hisse senetleri 30 Türk Lirası sabit fiyat üzerinden satışa çıkarılacak. Halka arz, hem sermaye artırımı hem de mevcut ortakların hisse senetlerini satışa sunma şeklinde gerçekleşecek.

SPK'nın haftalık bültenine göre, Odine Solutions Teknoloji'nin mevcut sermayesi 88.400.000 TL'den 110.500.000 TL'ye çıkarılacak. Bu sermaye artırımı sürecinde, toplamda 22.100.000 lot hisse senedi piyasaya sürülecek.

Ayrıca bu halka arzda, mevcut ortaklar da hisse senetlerini satışa çıkaracak. Odine International Holding UK LLP 3.715.871 lot, Hidayet Didem Zapsu Bilyay 4.596.031 lot, ve Doğu Kaan Bilyay ile Deniz Han Bilyay ise 6.894.049'ar lot hisse senetlerini halka arz edecekler. Bu durumla birlikte, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 44.200.000 lota ulaşacak.

Bu halka arz işlemi sonucunda, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 1,32 milyar TL'ye ulaşacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından ise, şirketin halka açıklık oranı yüzde 40'a olacak.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arz Bilgileri

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: ODINE

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 88.400.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 110.500.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 22.100.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 22.100.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 1.32 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %40

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Odine Solutions Teknoloji Fon Kullanım Yerleri

Odine Solutions Teknoloji Fon Kullanım Yerleri

Odine Solutions Teknoloji'nin KAP'ta yayımlanan halka arzına ait bilgilerin yer aldığı izahnamede şirketin fon kullanım planı da bulunmaktadır. Söz konusu izahnameye göre, Odine Solutions Teknoloji Şirketi'nin fon kullanım planı şu şekildedir:

  • Yüzde 52,5 - 62,5: Yurt dışı yatırımları

  • Yüzde 30-40: İşletme sermayesi

  • Yüzde 5-10: Yeni ürün ve çözümlerin finansmanı

Odine Solutions Teknoloji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Odine Solutions Teknoloji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. olarak belirlenmiştir.

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Odine Solutions Teknoloji Şirketi'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecektir. Buna göre, katılımcı sayısına düşen olası pay miktarları 2.1 milyon katılımda yaklaşık 13 lot (390 TL) olarak öngörülmektedir. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 9 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

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