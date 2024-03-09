Odine Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Solutions (ODINE) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. Anonim Şirketi, 2000 yılından kurulmuştur. Merkezi İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan şirket, bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin AR-GE çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde yer alan Teknokent'te sürdürülmektedir.

Odine Teknoloji, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine şebeke yazılım çözümleri ve telekominikasyon mühendislik hizmeti sunmaktadır. 2024 yılının Mart ayında halka arz edilen Odine Şirketler Grubu, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki bağlı ortaklıkla birlikte faaliyet göstermektedir.

2022 ve 2023 yılında üst üste iki kez The Cloud & Edge Computing Innovative ödülünü kazanan Odine, geçtiğimiz yıl Capacity Media tarafından düzenlenen 'İlk 20 Telekom Tedarikçisi Listesi'nde de yerini almıştır.