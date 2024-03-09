Odine Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Solutions (ODINE) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Odine Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Solutions (ODINE) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bir halka arza daha onay geldi. Bu kez SPK tarafından halka arzı onaylanan şirket Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. oldu. 2000 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin halka arz süreci ise Borsa yatırımcılarının dikkatini çekmiştir. Odine Solutions Teknoloji şirketinin halka arzına dair bilgiler, katılım endeksine uygunluğu, halka arz tarihleri ve halka arz sonucunda kaç lot dağıtılacağı araştırlamaya başlanmıştır. Peki, Odine Teknoloji halka arzı ne zaman? ODINE halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Odine Solutions Teknoloji halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...
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Odine Solutions Teknoloji Halka Arzı Ne Zaman? Odine Teknoloji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Odine Solutions Teknoloji Kimin?
Odine Solutions Teknoloji halka arzının yüzde 60'ı bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.
Odine Solutions Teknoloji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Odine Teknoloji (ODINE) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arz Bilgileri
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Odine Solutions Teknoloji Fon Kullanım Yerleri
Odine Solutions Teknoloji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
Odine Solutions Teknoloji (ODINE) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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