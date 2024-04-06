Borsa İstanbul Ne Zaman Bayram Tatiline Girecek? Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Kapalı mı?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından yatırımcılar, Borsa İstanbul'da son işlemlerini yapabilecekleri günü araştırmaya başladı. Bayram tatiline dahil edilen 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününe denk gelen arife günü borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bayram öncesi, Borsa İstanbul'da hisse ve fon alım satımlarını planlamak isteyenler için son gün belli oldu. Verilen emirlerin ne zaman gerçekleşeceği de Borsa İstanbul'un resmi tatil günleri listesinde ilan edildi.

İşte, detaylar...