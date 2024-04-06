Borsa İstanbul Ne Zaman Bayram Tatiline Girecek? Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Kapalı mı?
Borsa İstanbul Ne Zaman Bayram Tatiline Girecek? Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Kapalı mı?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından yatırımcılar, Borsa İstanbul'da son işlemlerini yapabilecekleri günü araştırmaya başladı. Bayram tatiline dahil edilen 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününe denk gelen arife günü borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bayram öncesi, Borsa İstanbul'da hisse ve fon alım satımlarını planlamak isteyenler için son gün belli oldu. Verilen emirlerin ne zaman gerçekleşeceği de Borsa İstanbul'un resmi tatil günleri listesinde ilan edildi.
İşte, detaylar...
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Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün mü?
Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Yoksa Kapalı mı?
Takas Tarihleri: Bayram tatilinden önce talep edilen takasların gerçekleşeceği tarihler de belli oldu.
İşte, Borsa İstanbul'a Ait 2024 Resmi Tatil Takvimi
Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimini resmi internet sitesi üzerinden de ziyaret edebilir, 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ne ilişkin haberleri buradan takip edebilirsiniz. 👇
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