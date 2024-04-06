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Borsa İstanbul Ne Zaman Bayram Tatiline Girecek? Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Kapalı mı?

Borsa İstanbul Ne Zaman Bayram Tatiline Girecek? Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Kapalı mı?

Ramazan Bayramı tatil Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.04.2024 - 12:30

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından yatırımcılar, Borsa İstanbul'da son işlemlerini yapabilecekleri günü araştırmaya başladı. Bayram tatiline dahil edilen 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı gününe denk gelen arife günü borsanın açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bayram öncesi, Borsa İstanbul'da hisse ve fon alım satımlarını planlamak isteyenler için son gün belli oldu. Verilen emirlerin ne zaman gerçekleşeceği de Borsa İstanbul'un resmi tatil günleri listesinde ilan edildi. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün mü?

Borsa İstanbul'da Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün mü?

Kamu çalışanlarının 1.5 gün izinli sayılacağı Ramazan Bayramı tatili böylelikle 9 güne uzatılmış oldu. Tam da bu noktada yatırımcılar, hisse senedi ve fon takas işlemleri için Borsa İstanbul'un çalışma saatleri araştırılmaya başladı. 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan salı gününün borsada da tatil olup olmadığı sorgulanırken, borsada bayram tatilinin 9 gün sürmeyeceği belli oldu. 

Peki, Borsa ne zaman tatile girecek? Borsada son işlem ne zaman yapılabilecek? 👇

Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Yoksa Kapalı mı?

Borsa Pazartesi ve Salı Günü Açık mı, Yoksa Kapalı mı?

Borsa'nın Ramazan Bayramı öncesinde çalışma saatleri Borsa İstanbul tarafından açıklanan 'Resmi Tatil Takvimi' ile belli oldu. Borsa, Ramazan bayramı tatilinde özel bankalar ile aynı çalışma takvimine uyacak. 

Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, arife gününe denk gelen 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'e kadar yarım gün işlem görecek.

Takas Tarihleri: Bayram tatilinden önce talep edilen takasların gerçekleşeceği tarihler de belli oldu.

Takas Tarihleri: Bayram tatilinden önce talep edilen takasların gerçekleşeceği tarihler de belli oldu.

Takvimde yer alan takas tarihlerine göre; 

  • 5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde

  • gerçekleştirilecektir. 

  • 8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası ise 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir.

İşte, Borsa İstanbul'a Ait 2024 Resmi Tatil Takvimi

İşte, Borsa İstanbul'a Ait 2024 Resmi Tatil Takvimi

  • 1 Ocak 2024 Pazartesi Günü: Yeni Yıl Tatili - Kapalı

  • 9 Nisan 2024 Salı Günü: Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

  • 10-11-12 Nisan 2024 Çarşamba-Perşembe-Cuma Günleri: Ramazan Bayramı - Kapalı

  • 23 Nisan 2024 Salı Günü: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

  • 1 Mayıs 2024 Çarşamba Günü: Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

  • 19 Mayıs 2024 Pazar Günü: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

  • 15 Haziran 2024 Cumartesi Günü: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Kapalı

  • 16-17-18-19 Haziran 2024 Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba Günleri: Kurban Bayramı - Kapalı

  • 15 Temmuz 2024 Pazartesi Günü: Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

  • 30 Ağustos 2024 Cuma Günü: Zafer Bayramı - Kapalı

  • 28 Ekim 2024 Pazartesi Günü: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

  • 29 Ekim 2024 Salı Günü: Cumhuriyet Bayramı - Kapalı

Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimini resmi internet sitesi üzerinden de ziyaret edebilir, 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ne ilişkin haberleri buradan takip edebilirsiniz. 👇

Borsa İstanbul, 2024 resmi tatil takvimini resmi internet sitesi üzerinden de ziyaret edebilir, 'Piyasa Bazında Resmi Tatil Günleri'ne ilişkin haberleri buradan takip edebilirsiniz. 👇

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ SAYFASI

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