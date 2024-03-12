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Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.03.2024 - 13:49

On bir ayın sultanı Ramazanın gelişi İslam dünyası tarafında coşkuyla karşılandı. Bin aydan hayırlı bu ayda iftar sofralarında bir araya gelen Müslümanlar, dualar ve oruç ibadetiyle manevi huzur arayışı içerisine girdi. Tabii bu sırada heyecanla kavuşulmayı beklenen Ramazan Bayramı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ya da birleştirilip birleştirilmeyeceği gibi meseleleri araştırmaya başladı. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

İşte 2024 Ramazan bayramı tatil takvimi...

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Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan bayramı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan'ın ardından gelecek bayram için de hazırlıklar başladı.

Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan bayramı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan'ın ardından gelecek bayram için de hazırlıklar başladı.

Ramazan Bayramı'nda ailecek plan yapacak olan vatandaşlar, bayramın kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından gelecek olan Ramazan Bayramı şimdiden heyecan yaratırken, evlerde bayram hazırlığı da başladı.

Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

  • Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı

  • Ramazan Bayramının 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

  • Ramazan Bayramının 2. Günü: 11 Nisan Perşembe

  • Ramazan Bayramının 3. Günü: 12 Nisan Cuma (Son)

2024 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

2024 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

2024 yılında 30 gün sürecek olan Ramazan'ın son günü olan 9 Nisan Salı günü 'Ramazan Bayramı Arifesi' olacak. Ramazan Bayramının ilk günü ise 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelecek. Bayram 3 gün sürecek. 

Peki, Ramazan Bayramı birleştirilecek mi, 9 gün olacak mı? 👇

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Geçmiş yıllarda bayram tatillerinin uzatılması için arefe günü ve bu günün öncesindeki tarihler idari izin olarak kabul edilmiş ve bayram tatili süresi bu şekilde artırılmıştı. Ancak, 2024 yılına dair herhangi bir resmi duyuru henüz gerçekleştirilmedi.

Eğer Ramazan Bayramı'nın arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi günü ve arife günü idari izin olarak belirlenirse; bayram tatili 6 Nisan 2024 Cumartesi başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu durumda tatil süresi 9 güne çıkacak. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması yetkililerden beklenmektedir.

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