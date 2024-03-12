Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
On bir ayın sultanı Ramazanın gelişi İslam dünyası tarafında coşkuyla karşılandı. Bin aydan hayırlı bu ayda iftar sofralarında bir araya gelen Müslümanlar, dualar ve oruç ibadetiyle manevi huzur arayışı içerisine girdi. Tabii bu sırada heyecanla kavuşulmayı beklenen Ramazan Bayramı da merak konusu oldu. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ya da birleştirilip birleştirilmeyeceği gibi meseleleri araştırmaya başladı. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
İşte 2024 Ramazan bayramı tatil takvimi...
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Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Ramazan bayramı 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek olan Ramazan'ın ardından gelecek bayram için de hazırlıklar başladı.
Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?
2024 Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
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