Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman Başlayacak? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Geçmiş yıllarda bayram tatillerinin uzatılması için arefe günü ve bu günün öncesindeki tarihler idari izin olarak kabul edilmiş ve bayram tatili süresi bu şekilde artırılmıştı. Ancak, 2024 yılına dair herhangi bir resmi duyuru henüz gerçekleştirilmedi.

Eğer Ramazan Bayramı'nın arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi günü ve arife günü idari izin olarak belirlenirse; bayram tatili 6 Nisan 2024 Cumartesi başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu durumda tatil süresi 9 güne çıkacak. Bu konuda resmi bir açıklama yapılması yetkililerden beklenmektedir.