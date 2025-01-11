Prof. Dr. Sevil Atasoy Türkiye’nin %85’inin Eşcinsel Komşu İstememesini Kınadı: “İnsan Tanımadığından Korkar”

Prof. Dr. Sevil Atasoy ülkemizin eşcinsel bireylere olan bakış açısına dair bir konuşmasıyla dikkat çekti. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların %85’i eşcinsel komşu istemediğini dile getirmişti. Ancak eşcinsel bireylerle tanışmış olan insanlar bu soruya “evet” yanıtını vermişti. Atasoy da bunun üzerinden “İnsan tanımadığından korkar, korku nefreti, nefret de şiddeti doğurur” dedi. Gelin detaylara geçelim.
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Dünyada eşcinselliğe karşı en hoşgörüsüz ülkeler arasında Zimbabve, Gana, Fas, Irak gibi ülkeler vardı.
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Ve Atasoy ülkemizin o ülkelerle aynı kategoride olmasını sindiremediğini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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