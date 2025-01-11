Prof. Dr. Sevil Atasoy Türkiye’nin %85’inin Eşcinsel Komşu İstememesini Kınadı: “İnsan Tanımadığından Korkar”

Prof. Dr. Sevil Atasoy ülkemizin eşcinsel bireylere olan bakış açısına dair bir konuşmasıyla dikkat çekti. Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların %85’i eşcinsel komşu istemediğini dile getirmişti. Ancak eşcinsel bireylerle tanışmış olan insanlar bu soruya “evet” yanıtını vermişti. Atasoy da bunun üzerinden “İnsan tanımadığından korkar, korku nefreti, nefret de şiddeti doğurur” dedi. Gelin detaylara geçelim.