Cem Yılmaz, "Bastonla Yürüyor" Yorumlarını Tiye Aldı: "Allah Allah! Baston Derken?"
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez hakkında çıkan 'bastonla yürüyor' haberleriyle sosyal medyanın gündeminde. Ünlü komedyen yaptığı paylaşımla kendisi hakkında yapılan yorumları tiye aldı.
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Cem Yılmaz'ın bastonla görüntülenmesi gündem olmuştu
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"Bastonla yürüyor" haberlerini böyle tiye aldı 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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