Cem Yılmaz, "Bastonla Yürüyor" Yorumlarını Tiye Aldı: "Allah Allah! Baston Derken?"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp krizinin ardından bir süre sağlık durumuyla gündeme gelmişti. Ünlü komedyen daha sonra bastonla yürürken görüntülenince, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yer buldu.

Özellikle 'Cem Yılmaz bastonla yürüyor' başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar dikkat çekerken, ünlü komedyen konuyla ilgili sessizliğini esprili bir paylaşımla bozdu.