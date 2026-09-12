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Cem Yılmaz, "Bastonla Yürüyor" Yorumlarını Tiye Aldı: "Allah Allah! Baston Derken?"

Cem Yılmaz, "Bastonla Yürüyor" Yorumlarını Tiye Aldı: "Allah Allah! Baston Derken?"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 18:38
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelen Cem Yılmaz, bu kez hakkında çıkan 'bastonla yürüyor' haberleriyle sosyal medyanın gündeminde. Ünlü komedyen yaptığı paylaşımla kendisi hakkında yapılan yorumları tiye aldı.

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Cem Yılmaz'ın bastonla görüntülenmesi gündem olmuştu

Cem Yılmaz'ın bastonla görüntülenmesi gündem olmuştu

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp krizinin ardından bir süre sağlık durumuyla gündeme gelmişti. Ünlü komedyen daha sonra bastonla yürürken görüntülenince, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yer buldu.

Özellikle 'Cem Yılmaz bastonla yürüyor' başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar dikkat çekerken, ünlü komedyen konuyla ilgili sessizliğini esprili bir paylaşımla bozdu.

"Bastonla yürüyor" haberlerini böyle tiye aldı 👇

Cem Yılmaz, Instagram hikayesinde 'Bastonla yürüyor!!! Allah Allaaaaaaaaah! Baston Derken?' ifadelerini kullanarak konuya gönderme yaptı. Ardından bastonlarından oluşan koleksiyonunu gösteren bir video paylaşan Yılmaz, sonrasında ise dans ettiği görüntülerle adeta 'bastonla yürüyor' haberlerine kendi tarzıyla cevap verdi.

Ünlü komedyenin bu paylaşımı, hakkında yapılan haberleri tiye aldığı şeklinde yorumlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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