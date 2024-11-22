Polis Gördüğünü Zanneden Motorcuya Arkadaşından İbretlik Ayar: ''Hayatında Kaç Kez Scooterlı Polis Gördün?''

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Üniversite kampüsünde motoruyla dolaşan bir genç, polis kıyafetine benzer kıyafet giyen biriyle karşılaşınca komik anlar yaşandı. Polisi zannettiği kişiyle karşılaştığında şaşkına dönen motorcu geri gitmeye çalışırken zor anlar yaşadı. O anlar video kaydına alınırken motorcu sosyal medya hesabında paylaşımıyla herkesi güldürdü. Videoya izleyenlerden birçok eğlenceli yorum geldi. İşte o komik görüntüler ve gelen yorumlar.
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Üniversite kampüsünde yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Bir genç motoruyla gezerken bir adamı polis sandı ve hemen geri gitmeye çalıştı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi ve ortaya oldukça komik görüntüler çıktı.
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O anları videoya kaydeden motorcu sosyal medya hesabından ''Abi başka renk giyer misin rica etsem :(’’ notunu ekleyerek paylaşım yaptı. Paylaşım sosyal medyada ilgi gördü ve videoya eğlenceli yorumlar yağdı.
İşte motorcunun komik anları ve gelen yorumlardan bazıları👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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