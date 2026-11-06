En Sevdiğin Pizza Malzemeleri Senin Müzik Zevkinin Ne Kadar Çılgın Olduğunu Gösteriyor!
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Pizza siparişi vermek basit bir olay gibi görünse de aslında karakter analizi gibi bir şey. İşin daha da eğlenceli tarafı şu: pizza malzemesi seçimlerin, müzik zevkin hakkında da ufak tefek ipuçları verebilir.
Haydi bakalım, pizzanı kur ve müzik zevkinin ne kadar çılgın olduğunu birlikte öğrenelim!👇🏻
1. Başladık bile! Pizzada ilk aradığın malzeme hangisi?
2. Sana tek bir ekstra malzeme hakkı verilse hangisini seçersin?
3. Pizza kenarı konusunda fikrin ne?
4. En yakın hissettiğin pizza tarzı hangisi?
5. Pizza zevkine ne kadar güveniyorsun puanla bakalım!
6. Pizzanın yanında ne içersin?
7. Söyle bakalım, pizzanın ne kadar çok malzemesi varsa o kadar lezzetli olduğunu düşünür müsün?
8. Son olarak, şu pizza kombinlerinden hangisi sana daha yakın?
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