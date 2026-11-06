Günün Soğukluk Seviyesinden Yanlış Anlaşılan Pasta Yazılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Geldik bir mesai haftasının daha sonuna. Neyse ki mesailerimize eşlik eden, metroda, metrobüste, tuvalette telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler vardı. Kimi pastacının yanlış anladığı notu yazdı, kimi de günün soğukluğunu mizahla anlattı.

Keyifli okumalar! 🚀