Günün Soğukluk Seviyesinden Yanlış Anlaşılan Pasta Yazılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Geldik bir mesai haftasının daha sonuna. Neyse ki mesailerimize eşlik eden, metroda, metrobüste, tuvalette telefonu ne zaman elimize alsak yüzümüzü güldüren tweetler vardı. Kimi pastacının yanlış anladığı notu yazdı, kimi de günün soğukluğunu mizahla anlattı.
Keyifli okumalar! 🚀
Çiğ köfte bekleyen masum ekip :)
Bakışı...
😂😂😂
Abartısız...
😂😂😂
Doğrusunu unutturan yanlışlar
😂😂😂
Doğru...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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