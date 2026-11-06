Erkekler ve Kızlar Farklı Cevap Veriyor: Sosyal Medyayı İkiye Bölen Hoşlantı Sorusu!

Yanıtlarda öne çıkan cevaplardan biri B.

Bu görüşe göre erkek, bulaşığı alarak kendine B'nin yanında doğal bir yer açtı. Bir kullanıcı bunu kısaca şöyle özetledi: B'den hoşlanıyor ki onunla birlikte yıkıyor.

Bazıları ise cevabın erkeğin tecrübesine bağlı olduğunu düşünüyor. Bir yoruma göre erkek flörtten anlıyorsa B'den, saf biriyse A'dan hoşlanıyor; çapkınsa ikisinden de. Bir kullanıcı da işin A için pek iç açıcı olmadığını düşünüp ona 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.