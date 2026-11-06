Erkekler ve Kızlar Farklı Cevap Veriyor: Sosyal Medyayı İkiye Bölen Hoşlantı Sorusu!
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İki kız yan yana bulaşık yıkıyor. Bir erkek geliyor, A'nın elinden bulaşığı alıyor ve B'nin yanında yıkamaya başlıyor. Sizce bu erkek hangisinden hoşlanıyor?
Bir kullanıcının arkadaşına sorduğu bu soru, 'Cevaplayın, anket var' notuyla X'te paylaşılınca binlerce görüntülenmeye ulaştı. Kullanıcı, kız arkadaşlarının bu soruya farklı cevaplar verdiğini söyledi. Sosyal medya da aynı şekilde ikiye bölündü.
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"B tabii, onunla yan yana kalmak istiyor"
"A'dan hoşlanıyor, yorulmasın diye aldı"
Peki sizce erkek kimden hoşlanıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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