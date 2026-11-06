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Erkekler ve Kızlar Farklı Cevap Veriyor: Sosyal Medyayı İkiye Bölen Hoşlantı Sorusu!

Erkekler ve Kızlar Farklı Cevap Veriyor: Sosyal Medyayı İkiye Bölen Hoşlantı Sorusu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 10:20
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İki kız yan yana bulaşık yıkıyor. Bir erkek geliyor, A'nın elinden bulaşığı alıyor ve B'nin yanında yıkamaya başlıyor. Sizce bu erkek hangisinden hoşlanıyor?

Bir kullanıcının arkadaşına sorduğu bu soru, 'Cevaplayın, anket var' notuyla X'te paylaşılınca binlerce görüntülenmeye ulaştı. Kullanıcı, kız arkadaşlarının bu soruya farklı cevaplar verdiğini söyledi. Sosyal medya da aynı şekilde ikiye bölündü.

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Kullanıcının mesajlaşma ekran görüntüsüyle paylaştığı soru kısa sürede yüzlerce yanıt aldı.

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"B tabii, onunla yan yana kalmak istiyor"

Mutfakta lavabo başında yan yana duran bir erkek ve bir kadın

Yanıtlarda öne çıkan cevaplardan biri B. 

Bu görüşe göre erkek, bulaşığı alarak kendine B'nin yanında doğal bir yer açtı. Bir kullanıcı bunu kısaca şöyle özetledi: B'den hoşlanıyor ki onunla birlikte yıkıyor.

Bazıları ise cevabın erkeğin tecrübesine bağlı olduğunu düşünüyor. Bir yoruma göre erkek flörtten anlıyorsa B'den, saf biriyse A'dan hoşlanıyor; çapkınsa ikisinden de. Bir kullanıcı da işin A için pek iç açıcı olmadığını düşünüp ona 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"A'dan hoşlanıyor, yorulmasın diye aldı"

"A'dan hoşlanıyor, yorulmasın diye aldı"

A diyenlerin de güçlü argümanları var. 

Bazı erkek kullanıcılar, hoşlandıkları kişinin yorulmasını istemedikleri için bulaşığını alacaklarını, sonra da B'nin yanında yıkarken sürekli A'yı soracaklarını yazdı. Bir başka yoruma göre erkekler 'yalnız kalayım' diye hesap yapmıyor, A yorulmasın diye içgüdüsel davranıyor.

Tabii işi şakaya vuranlar da eksik değil. Bir kullanıcıya göre doğru cevap C şıkkı: Çocuk sadece bulaşık yıkamayı seviyor.

Peki sizce erkek kimden hoşlanıyor?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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