Kedilerin Cam Kenarı Sevdasından Yaprak Sarması Monta Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Cuma gününün keyfi yavaş yavaş yüklenirken yüzümüzü güldüren tweetler de sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi Fenerbahçe'nin galibiyetinden goygoy çıkarırken kimi kedilerden, kimi de yiyeceklerden mizah yarattı. Tabii hepsi de binlerce kez görüntülendi ve günün en çok güldüren paylaşımları oldu.
Keyifli okumalar! 🚀
Daha çok molaya isteyenlere taktikler...
👇🏻
Cips de yakışır
Yavaş yavaş insan oluyorlar
11 yıl olduğu gibi...
😂😂😂
Ve yine kediler!
Ortam 10/10
😂😂😂
...ve yine :)
👇🏻
"Hakemin Arda'yı görme şekli"
👇🏻
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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