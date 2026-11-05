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Goygoy
Kedilerin Cam Kenarı Sevdasından Yaprak Sarması Monta Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kedilerin Cam Kenarı Sevdasından Yaprak Sarması Monta Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 18:19
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Cuma gününün keyfi yavaş yavaş yüklenirken yüzümüzü güldüren tweetler de sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi Fenerbahçe'nin galibiyetinden goygoy çıkarırken kimi kedilerden, kimi de yiyeceklerden mizah yarattı. Tabii hepsi de binlerce kez görüntülendi ve günün en çok güldüren paylaşımları oldu.

Keyifli okumalar! 🚀

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Daha çok molaya isteyenlere taktikler...

Daha çok molaya isteyenlere taktikler...
twitter.com

Bünyeye gelen darlanma

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Cips de yakışır

Cips de yakışır
twitter.com

Yavaş yavaş insan oluyorlar

Yavaş yavaş insan oluyorlar
twitter.com
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😂😂😂

11 yıl olduğu gibi...

11 yıl olduğu gibi...
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Ve yine kediler!

Ve yine kediler!
twitter.com

Ortam 10/10

Ortam 10/10
twitter.com
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😂😂😂

😂😂😂
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...ve yine :)

...ve yine :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
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"Hakemin Arda'yı görme şekli"

"Hakemin Arda'yı görme şekli"
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Kızlarrr bizz

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👇🏻

👇🏻

👇🏻
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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