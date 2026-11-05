Kedilerin Cam Kenarı Sevdasından Yaprak Sarması Monta Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cuma gününün keyfi yavaş yavaş yüklenirken yüzümüzü güldüren tweetler de sosyal medyadan eksik olmadı. Kimi Fenerbahçe'nin galibiyetinden goygoy çıkarırken kimi kedilerden, kimi de yiyeceklerden mizah yarattı. Tabii hepsi de binlerce kez görüntülendi ve günün en çok güldüren paylaşımları oldu.

Keyifli okumalar! 🚀