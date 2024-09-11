Pelin Akil'in Yalı Çapkını İsyanından Onur'un Kızgın Yağ ile Yanmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Pelin Akil'in Yalı Çapkını İsyanından Onur'un Kızgın Yağ ile Yanmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
11 Eylül Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Güzel oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını kadrosuna Mert Ramazan Demir'in yeni partneri olarak dahil olmuş; Yalı'nın hayranları bu haberi pek de iyi karşılamamıştı. Gelen birbirinden çirkin yorumların ardından Pelin Akil ilk kez konuştu!
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2. NOW TV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanan Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinde Leyla'nın küçüklüğünün suda boğulmaya çalışıldığı sahne tepki çekti.
3. MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Somer Sivrioğlu, 2. Sayfa Official'a MasterChef'teki favori yarışmacıları hakkında konuştu.
4. Narin'in kaybolduğu günden itibaren derin üzüntü duyan ve üzüntüsünü Twitter hesabından dile getiren Gülben Ergen, "Haber kaynağımdan aldığım bilgiye göre Narin, annesi ve amcasını uygunsuz yakalamış." diyen Didem Arslan'a tepki göstermişti. Haber kaynağını sormasının ardından yayında kendisine bir hayli sert çıkan Didem Arslan'a imalı yanıt gecikmedi.
5. Eylül geldi, sonunda Şerbo başlıyor! Kaosunu bol miktarda özlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezona iki gün kala Giray ve üvey annesiyle ilgili gizem çözüldü!
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6. Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ilk etapta çoğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alınmıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vedat ile görüştü.
7. Bir X (Twitter) kullanıcısı, oyuncuların rol aldıkları dizilerde eski karakterlerine yaptıkları göndermelere duyduğu hayranlığı dile getirdi. Daha önce fark etmediğiniz için çok şaşıracağınız göndermeleri sizler için derledik!
8. Televizyonun sevilen yüzlerinden Uraz Kaygılaroğlu kariyerinin başında canlandırdığı mülayim rolleri son yıllarda jet hızıyla terk ederken son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde canlandırdığı karakterle izleyicileri ikiye böldü.
9. Sevilen dizi Yalı Çapkını'ndaki Pelin karakteriyle izlediğimiz Buçe Buse Kahraman, 2. sezon sonunda diziden ayrılmıştı. Birsen Altuntaş, Kahraman'ın popüler dizide yer alacağını açıkladı.
10. Narin Güran olayını kaybolduğu andan itibaren programında işleyen Didem Arslan, bugünki yayınında (11 Eylül) Narin'in annesi ve eltisi Maşallah'ın açıklamalarıyla itirafçı Nevzat'ın ifadesini karşılaştırarak büyük bir yalanı ortaya çıkardı.
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11. Günlerdir Türkiye'yi etkisi altına alan Narin Güran cinayetinde Narin'in tüm ailesi şüpheli durumunda olurken söz konusu kan donduran olay, Yargı dizisindeki bir sahneyi hatırlattı.
12. atv'nin yeni sezon için en iddialı dizilerinden Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytinglerini ikiye katlarken Salı akşamı Bahar'la yaşayacağı mücadelenin sinyallerini de vermiş oldu.
13. MasterChef yarışmacısı Onur'un yayında yaşadığı talihsiz kaza sonucu eli ve yüzü yandı. Onur'un yarışmaya devam edemeyeceği iddia edildi.
14. Gazeteci Özlem Gürses, dün sabah Söylemezsem Olmaz programında 'Narin için çığlık atanlara' fena çıkıştı: "Bir dosya nasıl sulandırılır, nasıl gerçeklerin üstü kapatılır, işte böyle!"
15. MasterChef Türkiye'de feci bir kaza yaşandı. Yeni bölüm fragmanında Onur'un kızgın yağ taşırken kayıp düşmesiyle diğer yarışmacılar panik oldu. Fragmanda Onur'un yüzü ve ellerinin yandığının söylenmesi izleyicileri meraklandırdı.
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16. Yalı Çapkını, 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken diziye dahil olan oyuncular heyecan yaratmaya başladı. Kadroya giren son oyuncu ise Mümtaz karakterini canlandıracak. Peki o oyuncu kim?
17. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine absürt bir olay yaşandı. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.
18. Muhteşem Yüzyıl'da 139 bölüm boyunca Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in değişimi sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin @saturnlusafak adlı bir kullanıcının paylaştığı o goygoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
19. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde baklava yapan yarışmacılardan Zübeyde mavi takım kaptanı olurken kırmızı takım için Akın'ı seçti. Akın'ın kaptan olduğunu gören bazı yarışmacılar küçümseyici sözler edip kahkahalarla güldüler.
20. Yeni sezonda Yalı Çapkını'nda Seyran'a kayınvalide geliyor. Dizide yeni bir partneri olan Seyran'ın kaynanası Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya Alabora olacak.
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21. Narin'in öldürülmesinin ardından cinayete sebep olan konunun aile bağları olduğu ihtimaline yoğunlaşıldı. Olay sonrası "Aile yakınımızdır" diyen AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin ile ilgili Sözcü Tv'ye konuştu. Sorulara "Tuzak" diyen AKP'li Vekile, Fatih Portakal fena çıkıştı.
22. Survivor 2025 için geri sayım başladı. Başvuruların gündemde olduğu son günlerde sosyal medyada bir kullanıcının yarışma hakkında ortaya iddia dikkat çekti.
23. MasterChef Türkiye'de son hızla mücadele devam ederken yayınlanan fragman herkesi dumur etti. Yaşanan gerilim dolu anlarda şefler stüdyoyu terk etti. Öyle ki izleyenler "Biri yemeğe falan tükürmüş herhalde!" diye yazdı.
24. Gazeteci Özlem Gürses dünkü yayınında Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın açıklamasını değerlendirdi. Olayla ilgili asıl sorunun "Amca Salim'in abi Enes'e talimat mı verdi?" sorusu olduğunun altını çizdi.
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