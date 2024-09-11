MasterChef Yarışmacısı Yayında Geçirdiği Talihsiz Kaza Yüzünden Yarışmadan Ayrıldı İddiası!
MasterChef Yarışmacısı Yayında Geçirdiği Talihsiz Kaza Yüzünden Yarışmadan Ayrıldı İddiası!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_xSAERISQw/
MasterChef yarışmacısı Onur'un yayında yaşadığı talihsiz kaza sonucu eli ve yüzü yandı. Onur'un yarışmaya devam edemeyeceği iddia edildi.
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MasterChef'te yarışmacı talihsiz bir kaza geçirdi. Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, yağın üstüne düştü.
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Yaşadığı feci kazanın o anları bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında yayınlandı.
Fragmanda Onur'un elinin ve yüzünün yandığı aktarıldı. Onur için tüm stüdyo ayağa kalktı.
Yarışmacı ile ilgili yarışmaya devam edemeyeceği yazılıp çizilmeye başladı. Onur'un ellerinin üçüncü dereceden yanık olduğu ve hareket ettirebilecek durumda olmadığı iddia edildi.
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