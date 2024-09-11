Görüş Bildir
Haberler
TV
MasterChef Yarışmacısı Yayında Geçirdiği Talihsiz Kaza Yüzünden Yarışmadan Ayrıldı İddiası!

MasterChef Yarışmacısı Yayında Geçirdiği Talihsiz Kaza Yüzünden Yarışmadan Ayrıldı İddiası!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 14:26

MasterChef yarışmacısı Onur'un yayında yaşadığı talihsiz kaza sonucu eli ve yüzü yandı. Onur'un yarışmaya devam edemeyeceği iddia edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C_xSAERISQw/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

MasterChef'te yarışmacı talihsiz bir kaza geçirdi. Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, yağın üstüne düştü.

MasterChef'te yarışmacı talihsiz bir kaza geçirdi. Takım oyununda kızgın yağ taşıyan Onur, yağın üstüne düştü.

Yaşadığı feci kazanın o anları bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında yayınlandı.

Yaşadığı feci kazanın o anları bu akşam yayınlanacak bölümün fragmanında yayınlandı.

Fragmanda Onur'un elinin ve yüzünün yandığı aktarıldı. Onur için tüm stüdyo ayağa kalktı.

Fragmanda Onur'un elinin ve yüzünün yandığı aktarıldı. Onur için tüm stüdyo ayağa kalktı.

O anları içeriğimizde vermiştik👇🏻

Yarışmacı ile ilgili yarışmaya devam edemeyeceği yazılıp çizilmeye başladı. Onur'un ellerinin üçüncü dereceden yanık olduğu ve hareket ettirebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

Yarışmacı ile ilgili yarışmaya devam edemeyeceği yazılıp çizilmeye başladı. Onur'un ellerinin üçüncü dereceden yanık olduğu ve hareket ettirebilecek durumda olmadığı iddia edildi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın