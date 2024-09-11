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Oyuncuların Rol Aldıkları Dizilerde Eski Karakterlerine Yaptıkları Göndermeleri Görünce Çok Şaşıracaksınız!

Oyuncuların Rol Aldıkları Dizilerde Eski Karakterlerine Yaptıkları Göndermeleri Görünce Çok Şaşıracaksınız!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 01:15

Bir X (Twitter) kullanıcısı, oyuncuların rol aldıkları dizilerde eski karakterlerine yaptıkları göndermelere duyduğu hayranlığı dile getirdi. Daha önce fark etmediğiniz için çok şaşıracağınız göndermeleri sizler için derledik!

Kaynak: https://x.com/lieeworld/status/183361...
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, dizilerde oyuncuların eski karakterlere yaptığı göndermelere duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, dizilerde oyuncuların eski karakterlere yaptığı göndermelere duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Kendisine gelen yorumlar da ne kadar haklı olduğunu gösterdi!

Kendisine gelen yorumlar da ne kadar haklı olduğunu gösterdi!
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