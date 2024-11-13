Oğuzhan Alpdoğan'dan Nokta Atışı Bir Tespit Daha: Sevilen Fenomenin Son Paylaşımı Yine Çok Güldürdü!

Son dönemin en beğenilen sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan, yine nokta atışı tespit içeren paylaşımıyla beğenileri topladı. Yaptığı paylaşımlarla ''milli sosyolog'' gibi yorumlar alan Oğuzhan Alpdoğan son paylaşımıyla bir kez daha güldürmeyi başardı.

Alpdoğan'ın binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı bu defa içlik sevdalısı erkeklere yönelikti. O paylaşımı gören gören bazı kişiler ''Benim bu'' yorumunda bulunurken, bazıları Alpdoğan'ın tespitini yere göğe sığdıramadı.