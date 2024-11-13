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Oğuzhan Alpdoğan'dan Nokta Atışı Bir Tespit Daha: Sevilen Fenomenin Son Paylaşımı Yine Çok Güldürdü!

Oğuzhan Alpdoğan'dan Nokta Atışı Bir Tespit Daha: Sevilen Fenomenin Son Paylaşımı Yine Çok Güldürdü!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 23:16

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Son dönemin en beğenilen sosyal medya fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan, yine nokta atışı tespit içeren paylaşımıyla beğenileri topladı. Yaptığı paylaşımlarla ''milli sosyolog'' gibi yorumlar alan Oğuzhan Alpdoğan son paylaşımıyla bir kez daha güldürmeyi başardı. 

Alpdoğan'ın binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı bu defa içlik sevdalısı erkeklere yönelikti. O paylaşımı gören gören bazı kişiler ''Benim bu'' yorumunda bulunurken, bazıları Alpdoğan'ın tespitini yere göğe sığdıramadı.

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Samimi paylaşımları, başarılı gözlemleri ve birbirinden komik tiplemeleriyle sosyal medyada severek takip edilen isimlerden biri Oğuzhan Alpdoğan.

Samimi paylaşımları, başarılı gözlemleri ve birbirinden komik tiplemeleriyle sosyal medyada severek takip edilen isimlerden biri Oğuzhan Alpdoğan.

Sevilen fenomen, bu seferki paylaşımında soğuk havalarda sürekli içlik giyen ve giydiği içlikle adeta bütünleşen bir tiplemeyi canlandırdı.

Sevilen fenomen, bu seferki paylaşımında soğuk havalarda sürekli içlik giyen ve giydiği içlikle adeta bütünleşen bir tiplemeyi canlandırdı.

''Kış boyunca yıkamadan giydiği içliği üstünden çıkarmayan adam'' notuyla paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

''Kış boyunca yıkamadan giydiği içliği üstünden çıkarmayan adam'' notuyla paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

Oğuzhan Alpdoğan'ın paylaşımını buradan izleyebilirsiniz👇

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇

O paylaşıma çok sayıda yorum geldi👇
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