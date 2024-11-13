Eski Bakan Işın Çelebi'den Fenerbahçe'ye Sert Yanıt: ''Devletin İmkanlarını Kullanıp ‘Yapı’ Diyemezsin''

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Işın Çelebi, Türk futbolundaki '‘Yapı’' tartışmasına dahil oldu. Ekonomiden sorumlu eski bakan Çelebi, çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken Koç Grubu'nun devlet desteğiyle büyüdüğünü iddia etti.

Koç Grubu'nun Fenerbahçe'ye sponsor olmasının haksız rekabet yarattığını belirten Çelebi, esas yapının Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından kurulan koalisyon olduğunu söyledi. Galatasaraylı taraftarlar Çelebi'nin açıklamalarını alkışlarken, rakip takım taraftarları ise tepki gösterdi.

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