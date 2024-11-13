Eski Bakan Işın Çelebi'den Fenerbahçe'ye Sert Yanıt: ''Devletin İmkanlarını Kullanıp ‘Yapı’ Diyemezsin''

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Işın Çelebi, Türk futbolundaki '‘Yapı’' tartışmasına dahil oldu. Ekonomiden sorumlu eski bakan Çelebi, çok konuşulacak açıklamalarda bulunurken Koç Grubu'nun devlet desteğiyle büyüdüğünü iddia etti.
Koç Grubu'nun Fenerbahçe'ye sponsor olmasının haksız rekabet yarattığını belirten Çelebi, esas yapının Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından kurulan koalisyon olduğunu söyledi. Galatasaraylı taraftarlar Çelebi'nin açıklamalarını alkışlarken, rakip takım taraftarları ise tepki gösterdi.
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Ekonomiden sorumlu eski bakan ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Işın Çelebi, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
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Koç Grubu'nun sanayi yatırımlarının devlet desteğiyle gerçekleştiğini söyleyen Çelebi, Koç Grubu'nun Fenerbahçe'ye sponsor olmasını eleştirerek bunun ''haksız rekabet'' olduğunu söyledi.
Koç Grubu'nun yatırım yaparken devlet desteğini arkasına aldığını vurgulayan Çelebi, ''Sen onları babanın parasıyla mı yaptın? Devlet imkânlarıyla yaptın. Devlet verdi sana o arsayı. Tüpraş'ı özelleştirmeden kendi imkânlarınla mı aldın? Herkes haddini bilecek!" dedi.
Türk futbolundaki ''Yapı'' tartışmalarına da değinen Çelebi, "Sen devletin imkânlarını kullanacaksın sonra Galatasaray karşısına geçip 'Yapı var' diyeceksin.'' diye konuştu.
Son olarak esas yapının Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki koalisyon olduğunu dile getiren Çelebi, ''Sen Hasan Arat'ı ve Beşiktaş'ı Arçelik yapmışsın, yan kuruluşun hâline getirmişsin, esas yapı senin kurduğun koalisyon!" diyerek yeni bir tartışmanın kapısını araladı.
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Işın Çelebi'nin konuşmasında yer alan o çarpıcı bölümü şuradan izleyebilirsiniz👇
Işın Çelebi'nin sözlerine Galatasaraylı taraftarlardan çok sayıda destek geldi👇
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Çelebi'nin sözlerine tepki gösterenler de oldu👇
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