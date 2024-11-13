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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması: "MHK'nin Yetkilerini Kulüplere Verebiliriz"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması: "MHK'nin Yetkilerini Kulüplere Verebiliriz"

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 17:57

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Toplantı sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi. 

Kulüplerin yabancı hakem isteğiyle ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, 'VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız.' dedi.

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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı çarpıcı açıklamalar gündem oldu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı çarpıcı açıklamalar gündem oldu.

Kulüplerin yabancı hakem istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri olacağını ve seminerde bu konuyu enine boyuna konuşacaklarını ifade etti.

Kulüplerin yabancı hakem istediğini söyleyen Hacıosmanoğlu, A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri olacağını ve seminerde bu konuyu enine boyuna konuşacaklarını ifade etti.

Kulüperden yabancı hakem talebi gelse de Türk hakemlerine hala inancı olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, hakemlere verilen bu desteğe rağmen istenen performansı alamadıkları takdirde alternatif planlara yöneleceklerini söyledi.

Kulüperden yabancı hakem talebi gelse de Türk hakemlerine hala inancı olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, hakemlere verilen bu desteğe rağmen istenen performansı alamadıkları takdirde alternatif planlara yöneleceklerini söyledi.

''MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz'' açıklaması gündeme bomba gibi düşen Hacıosmanoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi👇

''MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz'' açıklaması gündeme bomba gibi düşen Hacıosmanoğlu, sözlerinin devamında şunları söyledi👇

'MHK'yi kulüplerle birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveriyle çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder.'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile birlikte açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise yabancı VAR hakeminde ısrarcı olduklarını ve ilk derbide bunun denemesinin yapılabileceğini söyledi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile birlikte açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise yabancı VAR hakeminde ısrarcı olduklarını ve ilk derbide bunun denemesinin yapılabileceğini söyledi.

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