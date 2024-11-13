TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yabancı Hakem Açıklaması: "MHK'nin Yetkilerini Kulüplere Verebiliriz"

'MHK'yi kulüplerle birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveriyle çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nin yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder.'