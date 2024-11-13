Süper Lig Tarihinde Bugüne Kadar En Çok Maç Yönetmiş Hakemler

Hatalı kararlar, skandal olaylar, VAR ve yabancı hakem tartışmaları... Ülkemizde Türk hakemlerinin verdiği kararlar yine çok konuşuluyor. Hakemlerimizin gösterdiği performanslar, birçok maçın önüne geçip ''Yabancı hakem gelmeli mi?'' tartışmalarına yol açıyor.

Vahap Beyaz'dan Ahmet Çakar'a, Deniz Ateş Bitnel'den Atilla Karaoğlan'a... Hakemler değişiyor ancak hakem tartışmaları her zaman gündemde kalıyor. Biz de Türk hakemliğinin bu kadar tartışıldığı bugünlerde, Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakemleri sıraladık. Hazırsanız başlayalım!

Kaynak: Transfermarkt Verileri