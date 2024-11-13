Süper Lig Tarihinde Bugüne Kadar En Çok Maç Yönetmiş Hakemler
Süper Lig Tarihinde Bugüne Kadar En Çok Maç Yönetmiş Hakemler
Hatalı kararlar, skandal olaylar, VAR ve yabancı hakem tartışmaları... Ülkemizde Türk hakemlerinin verdiği kararlar yine çok konuşuluyor. Hakemlerimizin gösterdiği performanslar, birçok maçın önüne geçip ''Yabancı hakem gelmeli mi?'' tartışmalarına yol açıyor.
Vahap Beyaz'dan Ahmet Çakar'a, Deniz Ateş Bitnel'den Atilla Karaoğlan'a... Hakemler değişiyor ancak hakem tartışmaları her zaman gündemde kalıyor. Biz de Türk hakemliğinin bu kadar tartışıldığı bugünlerde, Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakemleri sıraladık. Hazırsanız başlayalım!
Kaynak: Transfermarkt Verileri
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12. Kuddusi Müftüoğlu - 173 Maç
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11. Halil Umut Meler - 176 Maç
10. Ali Palabıyık - 177 Maç
9. Oğuz Sarvan - 181 Maç
8. Yunus Yıldırım - 181 Maç
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7. Metin Tokat - 206 Maç
6. Mete Kalkavan - 219 Maç
5. Bülent Yıldırım - 252 Maç
4. Halis Özkahya - 271 Maç
3. Hüseyin Göçek - 293 Maç
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2. Fırat Aydınus - 364 Maç
1. Cüneyt Çakır - 384 Maç
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