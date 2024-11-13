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Süper Lig Tarihinde Bugüne Kadar En Çok Maç Yönetmiş Hakemler

Süper Lig Tarihinde Bugüne Kadar En Çok Maç Yönetmiş Hakemler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 19:18

Hatalı kararlar, skandal olaylar, VAR ve yabancı hakem tartışmaları... Ülkemizde Türk hakemlerinin verdiği kararlar yine çok konuşuluyor. Hakemlerimizin gösterdiği performanslar, birçok maçın önüne geçip ''Yabancı hakem gelmeli mi?'' tartışmalarına yol açıyor. 

Vahap Beyaz'dan Ahmet Çakar'a, Deniz Ateş Bitnel'den Atilla Karaoğlan'a... Hakemler değişiyor ancak hakem tartışmaları her zaman gündemde kalıyor. Biz de Türk hakemliğinin bu kadar tartışıldığı bugünlerde, Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakemleri sıraladık. Hazırsanız başlayalım!

Kaynak: Transfermarkt Verileri

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12. Kuddusi Müftüoğlu - 173 Maç

12. Kuddusi Müftüoğlu - 173 Maç

4 Mart 1970 tarihinde Alanya'da dünyaya gelen Kuddusi Müftüoğlu, Süper Lig kariyerinde 173 maç yönetti. Hakem Mustafa Kâmil Abitoğlu'nun kuzeni olan Müftüoğlu, 2015 yılında MHK Başkanlığı da yaptı.

11. Halil Umut Meler - 176 Maç

11. Halil Umut Meler - 176 Maç

1 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Halil Umut Meler, Süper Lig'de şu ana kadar 176 maç yönetti. Hakemlik kariyerine faal olarak devam eden 38 yaşındaki Meler, Ankaragücü maçında Faruk Koca tarafından saldırıya uğradıktan sonra hakemliği bıraktığını açıklasa da sonradan geri dönmüştü.

10. Ali Palabıyık - 177 Maç

10. Ali Palabıyık - 177 Maç

14 Ağustos 1981 tarihinde ülkemizin başkenti Ankara'da dünyaya gelen Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerinde tam 177 maçta düdük çaldı.

9. Oğuz Sarvan - 181 Maç

9. Oğuz Sarvan - 181 Maç

18 Nisan 1955'de İzmir'de dünyaya gelen Oğuz Sarvan, hakemlik yaptığı dönemde Süper Lig'de 181 maçta görev aldı. Babası da eski hakem olan Sarvan, Şubat 2008'den Haziran 2011'e kadar MHK Başkanlığı da yaptı.

8. Yunus Yıldırım - 181 Maç

8. Yunus Yıldırım - 181 Maç

23 Şubat 1970 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Yunus Yıldırım, Süper Lig'de 181 maç yöneterek bu sırayı Oğuz Sarvan'la birlikte paylaşıyor. Süper Lig'deki ilk maçına 10 Ağustos 2003 tarihinde çıkan Yıldırım, son olarak 2015 yılında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.

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7. Metin Tokat - 206 Maç

7. Metin Tokat - 206 Maç

27 Mayıs 1960 tarihinde Batman'da dünyaya gelen Metin Tokat, Süper Lig'de 206 maç yönetti. Düdük çaldığı son karşılaşma ise 22 Ocak 2006'da oynanan Konyaspor - Galatasaray maçı oldu.

6. Mete Kalkavan - 219 Maç

6. Mete Kalkavan - 219 Maç

17 Ağustos 1979'da Samsun'da dünyaya gelen Mete Kalkavan, Süper Lig kariyerinde 219 maçta hakem olarak görev aldı. Kendi isteğiyle hakemliği bırakan Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan Başakşehir - Sivasspor maçını yönetmişti.

5. Bülent Yıldırım - 252 Maç

5. Bülent Yıldırım - 252 Maç

1 Mart 1972 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Bülent Yıldırım, Süper Lig'de 252 maçta düdük çaldı. 1 Ocak 2011'de UEFA tarafından 1. kategori hakemliğe yükseltilen Yıldırım, son olarak 5 Mayıs 2019 tarihinde Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbide görev aldı.

4. Halis Özkahya - 271 Maç

4. Halis Özkahya - 271 Maç

30 Mayıs 1980 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Halis Özkahya, Süper Lig'de 271 maçta düdük çaldı. Fenerbahçeli Raul Meireles ile yaşadığı olaydan ötürü bir dönem gündem olan Özkahya, son olarak 5 Kasım 2021 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını yönetti.

3. Hüseyin Göçek - 293 Maç

3. Hüseyin Göçek - 293 Maç

30 Kasım 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 293 maç yöneterek listede zirveyi zorlayan isimler arasında yer aldı. Süper Lig'de yönettiği 293 maçta 1434 sarı kart ve 25 kırmızı kart gösteren Göçek, son olarak 26 Kasım 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında düdük çaldı.

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2. Fırat Aydınus - 364 Maç

2. Fırat Aydınus - 364 Maç

25 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fırat Aydınus, Süper Lig kariyerinde yönettiği 364 maçla ikinci sırada yer alıyor. Son olarak 22 Mayıs 2022 tarihinde Karagümrük - Alanyaspor maçını yöneten Aydınus, şimdilerde yorumculuk yapıyor.

1. Cüneyt Çakır - 384 Maç

1. Cüneyt Çakır - 384 Maç

Türk futbolunun yetiştirdiği en kariyerli hakem olarak bilinen Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976'da İstanbul'da dünyaya geldi. İki Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda görev alarak tarihe geçen Çakır, hakemlik yaptığı süreçte birçok başarıya imza attı.

Şampiyonlar ligi finalini yöneten ilk Türk hakem olan Çakır, 2021 yılında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

Süper Lig kariyerinde yönettiği 384 maçla zirvede yer alan Cüneyt Çakır, 2022 yılında jübile yaparak A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği maçın ilk 5 dakikasında düdük çaldı ve hakemlik kariyerini noktaladı.

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