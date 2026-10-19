Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Fransa'daki Protestoların Ardından Çöpte Rolex Bulduğunu Öne Sürdü

Fransa'da 17 Ekim cumartesi günü hayat pahalılığı protestoları, Paris'ten Marsilya'ya birçok şehirde mağaza yağmasına dönüştü. Lüks butiklerin de hedef alındığı gösterilerin ardından sosyal medyada yere atılmış bir Rolex saati gösteren video dolaşıma girdi. Paylaşımda saatin protestolar sırasında yere atıldığı öne sürüldü.
Protestolar geçen ay öğrencilerin eylemleriyle başladı, sonra işçi sendikaları ve 2018'deki sarı yelekliler hareketinin eski katılımcıları da gösterilere katıldı. Cumartesi günü Paris, Lyon, Marsilya, Bordo, Rennes, Strazburg, Grenoble, Nice ve Limoges'ta mağazalar yağmalandı. Süpermarket zincirleri, bar ve butiklerin yanı sıra lüks markaların mağazaları da zarar gördü.
Videodaki saat, Rolex'in GMT-Master II serisinden çelik kasalı bir modele benziyor. Bu serinin güncel çelik modelleri ikinci el ve sıfır ilanlarında yaklaşık 17 bin ile 19 bin euro arasında satılıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın