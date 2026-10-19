article/comments
article/share
Haberler
Video
Lula ile Flávio Bolsonaro Arasındaki Cezaevi Diyaloğu Dünya Çapında Viral Oldu

Lula ile Flávio Bolsonaro Arasındaki Cezaevi Diyaloğu Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 16:01

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Band televizyonunda yapılan ilk canlı yayın tartışmasında Lula da Silva ile Flávio Bolsonaro karşı karşıya geldi. Pazar akşamı São Paulo'daki stüdyoda süren programın en çok konuşulan anı, Flávio Bolsonaro'nun cezaevlerindeki oy oranını gündeme getirmesiyle başladı. Lula'nın yanıtı sosyal medyada hızla yayıldı, çünkü o yanıtta Flávio'nun babası, darbe girişiminden mahkûm edilen ve cezaevinde bulunan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro da vardı. İki aday arasındaki fark anketlerde başa baş seviyesinde, sandık ise 25 Ekim'de kurulacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci tura bir hafta kala anketlerde Flávio Bolsonaro az farkla önde

İkinci tura bir hafta kala anketlerde Flávio Bolsonaro az farkla önde

Seçimin birinci turu 4 Ekim'de yapıldı. Flávio Bolsonaro yüzde 47,03, Lula yüzde 45,16 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için yarış 25 Ekim'deki ikinci tura kaldı.

İkinci tur anketlerinde Flávio Bolsonaro az farkla önde. AtlasIntel'in 13-18 Ekim'de yaptığı ve 19 Ekim'de açıklanan araştırmasında geçerli oyların yüzde 51,1'i Flávio Bolsonaro'ya, yüzde 48,9'u Lula'ya gidiyor. Aynı kurumun 8 Ekim'deki önceki ölçümünde Flávio Bolsonaro'nun avantajı 5,6 puanken şimdi 2,2 puana indi. Quaest'in 10-13 Ekim'de 2.154 kişiyle yaptığı ve 14 Ekim'de açıkladığı araştırmada ise Flávio Bolsonaro yüzde 46, Lula yüzde 44 oy aldı.

Bu araştırmaların hiçbiri Band'deki tartışmanın etkisini ölçmüyor. Tartışmadan sonraki ilk anket sonuçları ise sandığa giden son günlerde yayımlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın