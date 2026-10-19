Lula ile Flávio Bolsonaro Arasındaki Cezaevi Diyaloğu Dünya Çapında Viral Oldu

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Brezilya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Band televizyonunda yapılan ilk canlı yayın tartışmasında Lula da Silva ile Flávio Bolsonaro karşı karşıya geldi. Pazar akşamı São Paulo'daki stüdyoda süren programın en çok konuşulan anı, Flávio Bolsonaro'nun cezaevlerindeki oy oranını gündeme getirmesiyle başladı. Lula'nın yanıtı sosyal medyada hızla yayıldı, çünkü o yanıtta Flávio'nun babası, darbe girişiminden mahkûm edilen ve cezaevinde bulunan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro da vardı. İki aday arasındaki fark anketlerde başa baş seviyesinde, sandık ise 25 Ekim'de kurulacak.
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İkinci tura bir hafta kala anketlerde Flávio Bolsonaro az farkla önde
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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