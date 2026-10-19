Brezilya Haftalık Çalışma Süresini 40 Saate Çekti: Türkiye'de 45 Saatlik Mesai Düzeni Değişecek mi?

Brezilya'da çalışanlar şimdiye kadar haftada altı gün çalışıp bir gün izin kullanıyordu. Yeni düzende normal çalışma günde 8, haftada 40 saatle sınırlanıyor ve iki ücretli dinlenme günü tanınıyor. Metinde, bu günlerden birinin mümkünse pazar olması öngörülüyor.

Lula'nın mayıs ayındaki sözleri düzenlemenin özünü özetliyordu: 'İnsanlar beş gün çalışacak ve iki gün dinlenebilecek.' Teklif, Cumhurbaşkanı onayına gerek kalmadan Temsilciler Meclisi ve Senato Başkanlık Divanları tarafından ilan edilerek yürürlüğe girecek. Haberlere göre geçiş iki aşamalı yapılacak ve mevcut iş sözleşmeleri de bu süreçten etkilenecek.

İş dünyası ise maliyetlerin yüzde 22 artacağını ve 1,2 milyon işin risk altında olduğunu savunuyor. São Paulo Ticaret Federasyonu ve diğer işveren örgütleri, düzenlemenin iş gücü maliyetlerini yüzde 22 artıracağını ve yaklaşık 1,2 milyon kişinin işini kaybetmesine yol açabileceğini öne sürüyor. İşverenlerin itirazı yeni değil; reformun mayıs ayında Temsilciler Meclisi'nden geçmesi sırasında da şirket karlılığına yönelik aynı uyarı yapılmıştı.

Senatör Randolfe Rodrigues bu iddiaları reddetti ve Finlandiya, Avustralya, Fransa, Almanya, Norveç ve Hollanda'yı örnek gösterdi. Oylamanın bir diğer ayrıntısı siyasi: Liberal Parti'nin adayı Flavio Bolsonaro başta teklife karşı çıkmış, oylamadan önce tutumunu değiştirmişti. Hükümete yakın senatörler, Bolsonaro seçilirse kazanımların geri alınabileceği uyarısında bulundu. Bazı senatörler ise sürecin seçim takvimi yüzünden aceleyle yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ise 11 gün var.