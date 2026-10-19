Brezilya Haftalık Çalışma Süresini 40 Saate Çekti: Türkiye'de 45 Saatlik Mesai Düzeni Değişecek mi?
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Brezilya Senatosu, haftalık çalışma süresini 44 saatten 40 saate indiren anayasa değişikliğini 14 Ekim'de onayladı. Türkiye'de ise 4857 sayılı İş Kanunu'na göre haftalık sınır hâlâ 45 saat ve gözler Çalışma Bakanlığı'nın esnek çalışma planında.
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Brezilya Senatosu haftalık çalışma süresini 44 saatten 40 saate indiren anayasa değişikliğini 75 oyla onayladı.
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Düzenleme 6x1 çalışma düzenini bitiriyor, çalışanlara ücret kesilmeden haftada iki gün izin getiriyor.
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, aynı adımın Türkiye'de de atılmasını ve süreyi ücret kesilmeden 40 saate indirmeyi savundu.
Türkiye'de yasal sınır 45 saat, Bakan Vedat Işıkhan'ın gündemindeki başlık ise meslek bazlı esnek çalışma.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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