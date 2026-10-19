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Alman Ordusunda 'Kadın Askerlerle İlişki Yarışı' İddiası: 10 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Alman Ordusunda 'Kadın Askerlerle İlişki Yarışı' İddiası: 10 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 14:54
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Almanya'da Sachsen-Anhalt eyaletindeki Weißenfels'te bulunan Sanitätsregiment 1'de (Sağlık Alayı 1) 10 kişi hakkında cinsel suistimal ve yasaklı madde kullanımı şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Der Spiegel'in haberine göre soruşturmacılar, bazı erkek askerlerin birlikteki kadın askerlerle en çok cinsel ilişkiye girmek için yarışıp yarışmadığını inceliyor. Mağdurlar arasında olay sırasında 18 yaşından küçük en az bir kadın asker olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius, iddialar doğrulanırsa tüm sorumluların bulunması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Kaynak: Der Spiegel, ZDFheute, t-online

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Bundeswehr'in soruşturma yürüttüğünü doğruladığı olay, Sanitätsregiment 1'in Weißenfels'teki bir eğitim birimiyle ilgili.

Bundeswehr'in soruşturma yürüttüğünü doğruladığı olay, Sanitätsregiment 1'in Weißenfels'teki bir eğitim birimiyle ilgili.

Haberlere göre 10 kişi hakkındaki suçlamalar arasında cinsel suistimal, yasaklı madde kullanımı, tehdit ve şikâyetlerin bastırılması yer alıyor. Şüphelilerin bir kısmının amir konumunda olduğu ve bu konumlarını kötüye kullandıkları öne sürülüyor. Der Spiegel'e göre soruşturmacılar, erkek askerlerin kadın askerlerle kimin daha fazla cinsel ilişkiye girdiği üzerinden bir yarış yapıp yapmadığını araştırıyor. Kadın askerlerin cinsel ilişkiye zorlandığı da iddialar arasında. Tüm şüphelilerin aynı müfrezeden olduğu bildiriliyor.

Bundeswehr, soruşturma ve mağdurların korunması nedeniyle ayrıntı vermiyor. Ordu, bu tür davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izlediğini belirtiyor.

Girit'e yaptığı ziyaret sırasında soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Boris Pistorius, şimdilik bunların iddia olduğunu hatırlattı. Bakan, iddialar doğrulanırsa durumun 'iğrenç' olacağını söyledi ve tüm failleri yakalamak için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Pistorius, Bundeswehr'in elinde geniş bir yaptırım yelpazesi olduğunu söyledi. Ancak bu tür olayların hiçbir zaman tamamen engellenip engellenemeyeceğinden kuşku duyduğunu da ekledi.

Mağdurlar arasında reşit olmayan bir kadın asker de var!

Mağdurlar arasında reşit olmayan bir kadın asker de var!

Der Spiegel'e göre cinsel ilişkiye zorlandığı anlaşılan kadın askerlerden en az biri, olayların yaşandığı dönemde 18 yaşından küçüktü. Almanya'da gençlerin velilerinin onayıyla 18 yaşından önce orduya katılabildiği belirtiliyor.

Bundeswehr mağdurlara ilişkin ayrıntı paylaşmıyor. Bundeswehr, 5 dosyanın savcılığa devredildiğini açıkladı. Şüpheliler hakkında geçici olarak kışlaya giriş ve görev yapma yasakları getirildi. Der Spiegel'e göre 9 kişinin kışlaya girişi yasaklandı, 7 kişiye de görev yapma ve üniforma giyme yasağı getirildi.

Aynı habere göre 8 asker hakkında disiplin soruşturması açıldı ve bunlardan biri artık ordu disiplin savcısı tarafından yürütülüyor. Bundestag Savunma Komitesi, gizli bir oturumda bilgilendirildi. Ordu yönetiminin, bu tür davranışların yaşanabildiği bir ortama zemin hazırlamış olabileceği de değerlendiriliyor.

Yeşiller Partisi'nin güvenlik politikası sözcüsü Sara Nanni, bağımsız bir dış şikâyet birimi kurulmasını istedi. Nanni, Savunma Bakanlığı'nın henüz eksiksiz bir önlem paketi sunmamasını eleştirdi.

Bundeswehr'de daha önce Zweibrücken'deki paraşütçü birliğinde de cinsel suistimal ve aşırıcılık iddiaları gündeme gelmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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