Alman Ordusunda 'Kadın Askerlerle İlişki Yarışı' İddiası: 10 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Almanya'da Sachsen-Anhalt eyaletindeki Weißenfels'te bulunan Sanitätsregiment 1'de (Sağlık Alayı 1) 10 kişi hakkında cinsel suistimal ve yasaklı madde kullanımı şüphesiyle soruşturma yürütülüyor. Der Spiegel'in haberine göre soruşturmacılar, bazı erkek askerlerin birlikteki kadın askerlerle en çok cinsel ilişkiye girmek için yarışıp yarışmadığını inceliyor. Mağdurlar arasında olay sırasında 18 yaşından küçük en az bir kadın asker olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius, iddialar doğrulanırsa tüm sorumluların bulunması için gereken her şeyin yapılacağını söyledi.
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Bundeswehr'in soruşturma yürüttüğünü doğruladığı olay, Sanitätsregiment 1'in Weißenfels'teki bir eğitim birimiyle ilgili.
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Mağdurlar arasında reşit olmayan bir kadın asker de var!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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