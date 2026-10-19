Alman Ordusunda 'Kadın Askerlerle İlişki Yarışı' İddiası: 10 Şüpheli Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Haberlere göre 10 kişi hakkındaki suçlamalar arasında cinsel suistimal, yasaklı madde kullanımı, tehdit ve şikâyetlerin bastırılması yer alıyor. Şüphelilerin bir kısmının amir konumunda olduğu ve bu konumlarını kötüye kullandıkları öne sürülüyor. Der Spiegel'e göre soruşturmacılar, erkek askerlerin kadın askerlerle kimin daha fazla cinsel ilişkiye girdiği üzerinden bir yarış yapıp yapmadığını araştırıyor. Kadın askerlerin cinsel ilişkiye zorlandığı da iddialar arasında. Tüm şüphelilerin aynı müfrezeden olduğu bildiriliyor.

Bundeswehr, soruşturma ve mağdurların korunması nedeniyle ayrıntı vermiyor. Ordu, bu tür davranışlara karşı sıfır tolerans politikası izlediğini belirtiyor.

Girit'e yaptığı ziyaret sırasında soruları yanıtlayan Savunma Bakanı Boris Pistorius, şimdilik bunların iddia olduğunu hatırlattı. Bakan, iddialar doğrulanırsa durumun 'iğrenç' olacağını söyledi ve tüm failleri yakalamak için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Pistorius, Bundeswehr'in elinde geniş bir yaptırım yelpazesi olduğunu söyledi. Ancak bu tür olayların hiçbir zaman tamamen engellenip engellenemeyeceğinden kuşku duyduğunu da ekledi.