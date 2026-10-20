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3 Çocuk Psikoloğu Aynı Cevabı Verdi: Çocuklarla Sonbaharda Yapılabilecek En İyi Etkinlik

3 Çocuk Psikoloğu Aynı Cevabı Verdi: Çocuklarla Sonbaharda Yapılabilecek En İyi Etkinlik

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:46
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Çocukların anne babalarıyla geçirdiği vakit kadar, dedeleri, anneanneleri ve babaanneleriyle geçirdiği vakit de çok kıymetli.  Peki bu sonbahar aylarında, torunlarla neler yapabilirsiniz? Elbette birçok etkinlik fikri var ama çocuk psikologları özellikle 3 öneriyi öne çıkarıyor.

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Cevap: Birlikte doğayı keşfetmek

Cevap: Birlikte doğayı keşfetmek

Parade'a konuşan üç psikoloğun ortak önerisi: Birlikte dışarı çıkıp doğayı keşfetmek. Psikolog Dr. Caroline Danda'ya göre dışarıda olmak, çocuklara kapalı ve kurallı etkinliklerde bulamadıkları bir özgürlük veriyor; konuşmaya, keşfetmeye ve oynamaya zaman kalıyor.

Sonbahar da bunun için çok elverişli. Renk değiştiren yapraklar, farklı dokular ve balkabakları, uzun bir plan gerektirmeden merak uyandırıyor. Danda'ya göre doğada vakit geçirmek stresi azaltıyor ve ruh halini iyileştiriyor.

Telefonu bırakın, çocuğun peşinden gidin

Telefonu bırakın, çocuğun peşinden gidin

Uzmanlara göre en önemli kural tamamen orada olmak. Telefonu bir kenara bırakıp çocuğun ilgisini takip etmek gerekiyor; her yaprağı incelemek istiyorsa buna izin verin. Yan yana yürümek, çocuğun sorguya çekiliyormuş gibi hissetmesini de önlüyor.

Psikolog Dr. Jephtha Tausig, her keşfi bir derse ya da sınava çevirmemeyi öneriyor: 'Birlikte merak etmek yeterli.' Her sonbahar aynı ağacın fotoğrafını çekmek gibi küçük bir gelenek de iki kuşağa bekleyecekleri bir anı kazandırıyor.

Hareket kısıtlıysa ya da uzaktaysanız da olur

Hareket kısıtlıysa ya da uzaktaysanız da olur

Hareket kısıtlılığı olan büyükanne ve dedeler, düz yürüyüş yolları ve bankları olan bir park seçebilir ya da oturdukları yerden 'Ben bir şey görüyorum' oyunu oynayabilir. Torunu 'kâşif' yapıp bulduklarını getirmesini istemek de keyifli bir seçenek.

Uzakta yaşayanlar ise aynı keşfi görüntülü aramayla yapabilir; iki şehirde sonbaharın nasıl göründüğünü karşılaştırmak bile sohbet açıyor.

Dr. Danda'nın deyişiyle: 'Bazen en güzel sohbetler, sohbet etmek için fazla uğraşmadığınızda gerçekleşir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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