3 Çocuk Psikoloğu Aynı Cevabı Verdi: Çocuklarla Sonbaharda Yapılabilecek En İyi Etkinlik

Parade'a konuşan üç psikoloğun ortak önerisi: Birlikte dışarı çıkıp doğayı keşfetmek. Psikolog Dr. Caroline Danda'ya göre dışarıda olmak, çocuklara kapalı ve kurallı etkinliklerde bulamadıkları bir özgürlük veriyor; konuşmaya, keşfetmeye ve oynamaya zaman kalıyor.

Sonbahar da bunun için çok elverişli. Renk değiştiren yapraklar, farklı dokular ve balkabakları, uzun bir plan gerektirmeden merak uyandırıyor. Danda'ya göre doğada vakit geçirmek stresi azaltıyor ve ruh halini iyileştiriyor.