3 Çocuk Psikoloğu Aynı Cevabı Verdi: Çocuklarla Sonbaharda Yapılabilecek En İyi Etkinlik
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Çocukların anne babalarıyla geçirdiği vakit kadar, dedeleri, anneanneleri ve babaanneleriyle geçirdiği vakit de çok kıymetli. Peki bu sonbahar aylarında, torunlarla neler yapabilirsiniz? Elbette birçok etkinlik fikri var ama çocuk psikologları özellikle 3 öneriyi öne çıkarıyor.
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Cevap: Birlikte doğayı keşfetmek
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Telefonu bırakın, çocuğun peşinden gidin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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