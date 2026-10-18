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Bir At Sahibi Göz Tedavisinden Kaçmak İçin Ölü Taklidi Yapan Atını Elmayla Sınadı

Bir At Sahibi Göz Tedavisinden Kaçmak İçin Ölü Taklidi Yapan Atını Elmayla Sınadı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
18.10.2026 - 09:02

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Atlar çok zeki ve hisli hayvanlardır. İnsan davranışlarını düşündüğümüzün çok daha ötesinde tahmin edebilir, ona göre davranış geliştirebilir. Atlar göz çevresi anatomik olarak hassastır. Bu yüzden günde birkaç kez uygulanması gereken göz damlası ya da merhem tedavileri sahipleri için çoğu zaman küçük bir mücadeleye dönüşüyor.

Bir at sahibi bu mücadelenin en komik hallerinden birini sosyal medya hesabından paylaştı. Kadının 'Atımın öldüğünü mü yoksa göz tedavisinden mi kaçtığını test ediyorum' notuyla paylaştığı karelerde, atın tedaviden kaçmak için muazzam bir oyunculuk sergilediği görüldü. Fakat kendisine uzatılan elmaya karşı koyamayınca, tüm performans boşa gitti.

Kaynak

Kaynak: https://x.com/onedio/status/211157993...

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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