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Aracının Sesli Komut Sistemiyle Kayınvalidesini Trolleyen Damat

Aracının Sesli Komut Sistemiyle Kayınvalidesini Trolleyen Damat

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:45

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Araçlardaki sesli komut sistemleri navigasyon açmak ya da müziği değiştirmek için kullanılıyor, ama bir damat bu özelliğe bambaşka bir görev verdi. Kendi aracının sesli komut sistemiyle kayınvalidesine şaka yapan damat, ortaya çıkan kısa kaydı Instagram'da paylaştı. Paylaşıma 'Kayınvalidemin ömrünü uzatmak için adrenalin şoku uyguladım' notunu düşen damat, aile içi şakanın görüntülerini yaklaşık bir dakikalık bir videoyla sosyal medyaya taşıdı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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