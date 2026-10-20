Aracının Sesli Komut Sistemiyle Kayınvalidesini Trolleyen Damat

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Araçlardaki sesli komut sistemleri navigasyon açmak ya da müziği değiştirmek için kullanılıyor, ama bir damat bu özelliğe bambaşka bir görev verdi. Kendi aracının sesli komut sistemiyle kayınvalidesine şaka yapan damat, ortaya çıkan kısa kaydı Instagram'da paylaştı. Paylaşıma 'Kayınvalidemin ömrünü uzatmak için adrenalin şoku uyguladım' notunu düşen damat, aile içi şakanın görüntülerini yaklaşık bir dakikalık bir videoyla sosyal medyaya taşıdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın