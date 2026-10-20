Aracının Sesli Komut Sistemiyle Kayınvalidesini Trolleyen Damat

Araçlardaki sesli komut sistemleri navigasyon açmak ya da müziği değiştirmek için kullanılıyor, ama bir damat bu özelliğe bambaşka bir görev verdi. Kendi aracının sesli komut sistemiyle kayınvalidesine şaka yapan damat, ortaya çıkan kısa kaydı Instagram'da paylaştı. Paylaşıma 'Kayınvalidemin ömrünü uzatmak için adrenalin şoku uyguladım' notunu düşen damat, aile içi şakanın görüntülerini yaklaşık bir dakikalık bir videoyla sosyal medyaya taşıdı.