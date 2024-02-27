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Öğretmenin Karşısında Dans Ederek TikTok Videosu Çeken Lise Öğrencileri Tepki Çekti

Öğretmenin Karşısında Dans Ederek TikTok Videosu Çeken Lise Öğrencileri Tepki Çekti

İzmir Öğrenci Lise
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:16

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İzmir Konak’ta Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‘nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, öğrencilerin öğretmenlerinin karşısında dans edip TikTok videosu çektikleri anlar görülüyor.

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Sınıfta, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken gençlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler ise kısa sürede tepki çekti.

Sınıfta, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken gençlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler ise kısa sürede tepki çekti.

Öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok'ta paylaşan gençler o videonun üzerine de 'Usta okuldan atıldıkk' yazdılar.

Öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok'ta paylaşan gençler o videonun üzerine de 'Usta okuldan atıldıkk' yazdılar.

İşte tepki çeken o görüntüler: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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Aslaytoran

İgrenc ve saygisiz bir genclik.. Aşırı utaniyorum aşırı

Prof.Dr. Abuzer Kömürcü

eskiden lise zamanlarımızda bırak böyle yapmaya izinsiz konuşsak dayak yerdik. çok tasvip ettiğim bişey değil ama bunları görünce keşke eskisi gibi öğretmen... Devamını Gör

seremonix

Denk geldiğim döneme .okayım !