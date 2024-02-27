Öğretmenin Karşısında Dans Ederek TikTok Videosu Çeken Lise Öğrencileri Tepki Çekti

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Sınıfta, öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok videosu çeken gençlerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler ise kısa sürede tepki çekti.
Öğretmenlerinin karşısında dans ederek TikTok'ta paylaşan gençler o videonun üzerine de 'Usta okuldan atıldıkk' yazdılar.
İşte tepki çeken o görüntüler: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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İgrenc ve saygisiz bir genclik.. Aşırı utaniyorum aşırı
eskiden lise zamanlarımızda bırak böyle yapmaya izinsiz konuşsak dayak yerdik. çok tasvip ettiğim bişey değil ama bunları görünce keşke eskisi gibi öğretmen... Devamını Gör
Denk geldiğim döneme .okayım !