Nursema ve Firaz'ın Öpüşmesinden Deha'daki Bomba Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nursema ve Firaz'ın Öpüşmesinden Deha'daki Bomba Ayrılığa Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
17 Ocak Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Başrollerini Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin paylaştığı ATV'nin yeni dizisinin tanıtımı yayınlandı. Ancak başka bir isimle... Pek yakında yeni bölümü ile ekrana gelecek olan "Yeni Bir Gün" dizisinin ismi "Başka Bir Gün" oldu. İzleyicinin problemi ise isimle değildi. Dizi hikayesi ile şu anda gündemde olan başka bir diziye benzetildi. Bakalım, siz ne düşüneceksiniz?
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Tüm heyecanı ile devam eden Survivor 2025 sezonu ilginç anlara tanıklık etmemize neden oluyor. Son bölümde kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Almeda ve Dilşah karşılaşmasında Almeda kazandı. Ardından takımın galibiyet coşkusu ile sergilediği hareketler sosyal medyada dalga konusu oldu. Ekranda izleyenler şoke olduklarını söyleyip eleştirdiler.
MasterChef 2024 sezonu başladığı günden bu yana Onur ve Beyza gündemden düşmedi. İkili birbirlerine çok yakıştırıldı. Sosyal medyada, yarışmadaki her anları paylaşıldı ve aşk yaşadıklarına dair yorumlar çoğaldı. Yarışma bitti ancak Onur-Beyza aşkının gerçek olmadığını kabul edemeyen hayranları yazıp çizmeye devam ediyor. Sosyal medyada MasterChef Beyza ile ilgili, yarışmanın şampiyonu olan Onur'u kullandığı yazılınca annesinden uzun bir mesaj geldi.
5 yıldır Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta programında izlemeye alıştığımız Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, ayrıldı. Hakan Ural’ın yeni partneri Ferda Yıldırım oldu. Nur Tuğba Namlı'nın programdan neden ayrıldığı merak konusu olmuştu. Hakan Ural ile arasında neler yaşandığını Nur Tuğba Namlı açıkladı.
Müge Anlı bugünkü yayınında programı dolayısıyla ülkemizde şiddet ve cinayet olaylarının artış gösterdiğini söyleyenlere sert çıkıştı. "Bazı zekası geriler var!" diye söze giren Anlı, "Bir şekilde ekrana çıkabilmiş bazı yayıncılar benim programımı sorumlu tutuyor. Kaç tane cinayet çözdük, öldürülen kadınların kemikleri rahatladı!" dedi. Ünlü gazeteci sözlerini "Biraz kafayı çalıştırın!" diye bitirdi.
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MasterChef Türkiye büyük finali ile sona erdi. MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin oldu. Yarışma bitti ama sezona damgasını vuran aşk iddiaları bitmedi. Onur şampiyonluğun ardından katıldığı bir magazin programında "Beyza ile birlikte miydiniz?" sorusuna yanıt vermişti. Hürriyet için verdiği röportajda da Hakan Gence'nin sorusu Beyza'ydı. Onur, "Aşk yok, arkadaşız. Gurbetteydik, kanım ısındı." diye konuştu.
MasterChef 2024 sezonu sona erdi. Heyecan dolu yarışta şampiyon Onur Üresin oldu. Onur'un yarışmada aşçılık yeteneğine tanık olduk. Ancak özel hayatı da ayrıca merak konusu oldu. Yarışmada Beyza ile arasındaki aşk iddiaları da çokça konuşulmuştu. Hem yakışıklılığı hem de el becerisi ile dikkatleri üzerine çeken şampiyon Onur'un burcu ne olabilir, yaptığımız tahminlerle astrolojik analizini yapıyoruz! İşte, meraklısına MasterChef şampiyonu Onur'un burcu ve karakter analizi...
Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşlerin uzun yıllar sunduğu Şahane Pazar, 90'ların sonu 2000'lerin başında ekranda fırtına gibi esmişti. Her hafta pazar akşamları yayınlanan programın canlı yayınlanması apayrı bir heyecan yaratırken bu program gibisi ne yazık ki gelmedi. Tam 7 yıl yayınlanan Şahane Pazar'dan akılda kalan unutulmaz anları sizler için derledik...
Siyah Kalp setinde yaşananlar bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Bülent Polat, Burak Sergen ve Esra Dermancıoğlu arasında yaşanan tartışmalar yüzünden set durma noktasına gelmişti. Söz konusu olayların ardından beklenmedik bir şey oldu. Birsen Altuntaş, kavgaya karışan oyuncunun diziden ayrıldığını açıkladı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti setine T24 ekibi konuk oldu. Setteki bir günü çeken Muammer Brav, dizide Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'la röportaj yaptı. Nursema'nın Firaz'ı mı yoksa İlhami'yi tercih edeceği üzerine konuşan Ceren Karakoç, izleyiciyi mutlu edecek açıklamalarda bulundu.
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MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin, Hakan Gence'nin programına konuk oldu. Üresin, "Neden şampiyon oldun?" sorusuna şampiyonluğa giden yoldaki sırlarını açıkladı. İşte o anlar...
Show TV'nin iddialı dizisi Deha'nın kadrosunda şoke eden bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş, Deha dizisinin başrolünün kadrodan ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Nilay karakterinin ölümün eşiğine gelmesiyle büyük heyecan yaratmıştı. Son bölümde hayatını kaybeden Nilay, yeni bölümde kalp masajıyla kurtarıldı. Söz konusu gelişmeyle Nilay'ın ölmeyeceği kesinleşti.
Ekranlara damga vuran programlardan bir tanesi olan Popstar Alaturka uzun süre hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışmaya damga vuran isimlerden biri de Özlem Güneş olmuştu. Yarışmadan yıllar sonra tesettüre giren Güneş adını bile değiştirmişti. Efsane yarışmacı geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını duyuran paylaşımlar yapmıştı. Şimdi de Özlem Güneş'in son hali dikkat çekti.
Survivor 2025'e yedeklerden gelen Efecan Dianzenza, yeni bölümde hayat hikayesinden bahsetti. Asıl adının Steven olduğunu belirten Efecan, 3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini ve 27 yaşındayken babasıyla tanıştığını anlattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, yaptığı paylaşımla çok önemli bir sahneyi ifşaladı. Senaryoyla fotoğraf paylaşan Civelek, Firaz'ın Nursema'ya açıldığı ve onu öptüğü sahneyi alenen gösterdi. Söz konusu ifşa sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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