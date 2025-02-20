Nur Viral'de Cinsellik Sorusundan Müge Anlı'yı Polise Şikayet Edenlere TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Nur Viral'de Cinsellik Sorusundan Müge Anlı'yı Polise Şikayet Edenlere TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Şubat Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı canlı yayında başına gelenleri açıkladı. Bir süredir araştırdığı Mahir Ünlütaşkıran kaybını işlemeye devam ediyordu. Bugünkü yayına oğlunu bir kez bile aramayan anne katıldı. Müge Anlı kendisine neden oğlunu aramadığını sorunca kadının cevabı "Parasızlık" oldu. Ünlü sunucu bu açıklama karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. "Öyleyse bizi nasıl emniyete şikayet ettiniz? Diğer oğlunuz ve gelininiz kaç kez polise gitti?!" diye konuştu. O açıklama izleyenleri de şaşırttı. Kadının karşılık olarak söylediği ise "Pes" dedirtti.
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2. NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da değişim rüzgarları esiyor. Diziden sevilen iki oyuncunun ayrıldığı haberi hepimizi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş haberinde yeni oyuncuların da geleceği müjdesini verdi. Kadroda yenilikler yaşanırken vedalar da olacak. Bakın, hangi karakterler diziye veda edecek? Diziye kimler gelecek? İşte tüm detaylar...
3. Müge Anlı'yı yıllardır sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programından tanıyoruz. Ancak o deneyimli gazeteciliğinin yanı sıra özel hayatında şan dersi alan, kanun çalan ve sanatla ilgili her şeye çok saygı duyan bir insan. Yıllar önce de Beyaz TV'de canlı yayında almış eline mikrofonu ve hiç görmediğimiz bir yönünü sergilemiş. O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte, Müge Anlı'nın "Arapsaçı" şarkısını söylediği anlar...
4. Survivor 2025'e sonradan gelen Poyraz, arkadaşları tarafından yazılarak eleme potasına girdi. Haftanın 3. eleme adayı olan Poyraz, ismini yazan arkadaşlarına isyan etti. İşte o anlar...
5. MasterChef Türkiye'ye elinin lezzetinin yanı sıra sinirli tavırlarıyla da bilinen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Mehmet Şef, Düvenci'nin "Şefler mutfakta neden sertler?" sorusuna yanıt verdi.
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6. NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş'a sette doğum günü sürprizi yapıldı. Yaşı uzun süredir tartışma konusu olan Demirtaş, 17 yaşına girdi. İşte Mina Demirtaş'ın Kızıl Goncalar setindeki doğum günü kutlamasından görüntüler...
7. "Nalet Bebe" lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan, 12punto'ya konuk oldu. Burada Müge Anlı hayranlığını itiraf eden Başdoğan, Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlerken uyuduğunu ve Müge Anlı'nın bir bölümünün 10 bölümlük diziyi geçebileceğini belirtti. İşte o anlar...
NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar'ın çekim mekanları sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Dizilerin çekim mekanlarını keşfeden TikToker Berat Bilal Kanyılmaz, Kızıl Goncalar'daki Sadi Hüdayi'nin evini buldu. İşte Sadi Hüdayi'nin evinin çekildiği yer...
8. Kuruluş Osman'ın dün akşamki bölümünde adeta duygu seli vardı. Öldü mü, ölmedi mi diye merak edilen Bala Hatun, Halime'nin hayatta olduğunu öğrendi. Fatma Hatun ve Alaeddin Bey'in annelerini kaybettiklerini düşündükten sonraki isyanları ise yürek dağladı. Oyunculukların devleştiği bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
9. Kısmetse Olur ile tanıdığımız Aybüke Çangal, Tolga ile yaşadığı aşkla programın en sevilen isimlerinden biri olmuştu. Yarışma sonrasında TikTok fenomeni olan ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aybüke, güzelliğiyle de çok konuşuluyor. Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı, bu kez de estetiksiz haliyle gündeme geldi. Aybüke'nin dillere destan gamzelerinin de estetik olduğu ortaya çıktı.
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10. Müge Anlı'da son günlerde Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor. 2008'de ortadan kaybolan Mahir'den bir daha haber alınamamış, ancak annesi onu aramak yerine oldukça ilginç tepkiler vererek sürekli oğlunu suçlamıştı. 17 senedir ortada olmayan Mahir aranırken yayına bağlanan anneannesi cinayeti itiraf etmişti. Bugün yeniden yayına katılan annesi Müge Anlı'yı bir kez daha çileden çıkardı.
11. Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Canlı yayına bağlanan bir kadın, eşiyle olan sorunlarını dile getirdi. Kadın izleyiciye açıklama yapan klinik psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu'nun cinsellik hakkındaki sözleri ise sansürlendi. Kısa sürede dikkat çeken anlarda sunucu Nur Viral'in utanıp yüzünü kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
12. Star TV'nin en yeni dizisi Kral Kaybederse kısacık bir süre içerisinde inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizideki her bir karakter büyük ilgi topladı. Hikayesi ve kadrosuyla iddiasını ortaya koyan Kral Kaybederse'nin 'Özlem'i Nilperi Şahinkaya, rol arkadaşları Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç'le verdiği ikonik set pozuyla güldürdü.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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