Kızıl Goncalar'da İki Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor: Bir Psikolog Bir de Damat Rıza Geliyor!
Kızıl Goncalar'da İki Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor: Bir Psikolog Bir de Damat Rıza Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da değişim rüzgarları esiyor. Diziden sevilen iki oyuncunun ayrıldığı haberi hepimizi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş haberinde yeni oyuncuların da geleceği müjdesini verdi. Kadroda yenilikler yaşanırken vedalar da olacak. Bakın, hangi karakterler diziye veda edecek? Diziye kimler gelecek? İşte tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV'nin ekrana yeni bir soluk getiren dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyor. Önce Can karakteri ile tanıdığımız Can Kızıltuğ diziden ayrılmıştı.
Ayrılık haberleri Kızıl Goncalar hayranlarını üzse de size bir de sevinçli bir haberimiz var.
Bitmedi... Dizide Cüneyd'in başına bela olan Aziz Efendi'nin torunları Şirin'le Semih yetmedi. Bir de damadı geliyor.
Peki, Hande ve Seçkin ne zaman diziden ayrılacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Esra ronabar kızılcık şerbetine geleydi ya neyse