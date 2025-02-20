Kızıl Goncalar'da İki Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor: Bir Psikolog Bir de Damat Rıza Geliyor!

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da değişim rüzgarları esiyor. Diziden sevilen iki oyuncunun ayrıldığı haberi hepimizi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş haberinde yeni oyuncuların da geleceği müjdesini verdi. Kadroda yenilikler yaşanırken vedalar da olacak. Bakın, hangi karakterler diziye veda edecek? Diziye kimler gelecek? İşte tüm detaylar...