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Kızıl Goncalar'da İki Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor: Bir Psikolog Bir de Damat Rıza Geliyor!

Kızıl Goncalar'da İki Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor: Bir Psikolog Bir de Damat Rıza Geliyor!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
20.02.2025 - 20:44

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da değişim rüzgarları esiyor. Diziden sevilen iki oyuncunun ayrıldığı haberi hepimizi üzdü. Ancak Birsen Altuntaş haberinde yeni oyuncuların da geleceği müjdesini verdi. Kadroda yenilikler yaşanırken vedalar da olacak. Bakın, hangi karakterler diziye veda edecek? Diziye kimler gelecek? İşte tüm detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
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NOW TV'nin ekrana yeni bir soluk getiren dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi.

NOW TV'nin ekrana yeni bir soluk getiren dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisi başta tartışmalar yaratsa da çok sevildi. Hem ideolojik mesajlar vermesiyle hem de şimdiye kadar izlediğimizden farklı bir konu işlemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Fakat dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyor. Önce Can karakteri ile tanıdığımız Can Kızıltuğ diziden ayrılmıştı.

Fakat dizide son zamanlarda yaprak dökümü yaşanıyor. Önce Can karakteri ile tanıdığımız Can Kızıltuğ diziden ayrılmıştı.

Şimdi ise Birsen Altuntaş'ın haberine göre çok sevdiğimiz iki karakter daha diziye veda ediyor. Diziden Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek ve eşini oynayan Hande yani Duygu Sarışın ayrılıyor.

Ayrılık haberleri Kızıl Goncalar hayranlarını üzse de size bir de sevinçli bir haberimiz var.

Ayrılık haberleri Kızıl Goncalar hayranlarını üzse de size bir de sevinçli bir haberimiz var.

Diziye yeni isimler katılıyor. Bunlardan biri diziye yeni bir soluk getirecek olan psikoloğumuz. Özge rolüyle Esra Ronabar geliyor.

Bitmedi... Dizide Cüneyd'in başına bela olan Aziz Efendi'nin torunları Şirin'le Semih yetmedi. Bir de damadı geliyor.

Bitmedi... Dizide Cüneyd'in başına bela olan Aziz Efendi'nin torunları Şirin'le Semih yetmedi. Bir de damadı geliyor.

Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza rolüyle ekibe katılacak bir oyuncu daha olacak. Ancak isim henüz netleşmedi. Oyuncunun kim olduğu açıklanınca sizlere duyuracağız.

Peki, Hande ve Seçkin ne zaman diziden ayrılacak?

Peki, Hande ve Seçkin ne zaman diziden ayrılacak?

Bildiğiniz gibi çocuğunu acı bir şekilde kaybeden Hande, eşi ile barıştıktan sonra down sendromlu bir çocuğu evlat edinmişti. Senaryo gereği evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşeceklerinden gelecek bölümlerde diziden ayrılacaklar. En azından mutlu son! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ömer

Esra ronabar kızılcık şerbetine geleydi ya neyse