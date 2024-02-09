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Ne İstiyorsunuz Abi? Seda Sayan Remix'i ile Popüler Olan Musa Gök'ün Radarında Bu Sefer de Acun Ilıcalı Vardı!

Ne İstiyorsunuz Abi? Seda Sayan Remix'i ile Popüler Olan Musa Gök'ün Radarında Bu Sefer de Acun Ilıcalı Vardı!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
09.02.2024 - 17:59

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Yaptığı remixler ile ünlenen Musa @mozisc Gök'ten Acun Ilıcalı'nın konsey çıldırışına da bir remix geldi!

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Tüm sosyal medya Acun Ilıcalı'nın Survivor konseyinde yaşadığı sinir krizini konuşuyor.

Tüm sosyal medya Acun Ilıcalı'nın Survivor konseyinde yaşadığı sinir krizini konuşuyor.

Goygoycuların da diline düşen Acun Ilıcalı hakkında yüzlerce farklı ve birbirinden komik yorum gelmeye devam ediyor.

Goygoycuların da diline düşen Acun Ilıcalı hakkında yüzlerce farklı ve birbirinden komik yorum gelmeye devam ediyor.

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Seda Sayan'ın "Uyuyan adamdan nefret ederim" sözlerini remix hale getirmesiyle Enis Arıkan ile birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde muhteşem bir sahne alan Musa, şimdilerde hedefine Acun Ilıcalı'yı almış!

Seda Sayan'ın "Uyuyan adamdan nefret ederim" sözlerini remix hale getirmesiyle Enis Arıkan ile birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde muhteşem bir sahne alan Musa, şimdilerde hedefine Acun Ilıcalı'yı almış!

Musa'yı tanımamanız imkansız ama yine de söyleyelim; kendisi sosyal medyada viral olan ikonik konuşmaları remix haline getirmesiyle tanınan 'Mozisc' hesabının sahibi.

İşte Musa Gök'ten "Acun Ilıcalı 'Ne İstiyorsunuz' Remix" videosu! 👇

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