Ne İstiyorsunuz Abi? Seda Sayan Remix'i ile Popüler Olan Musa Gök'ün Radarında Bu Sefer de Acun Ilıcalı Vardı!

Yaptığı remixler ile ünlenen Musa @mozisc Gök'ten Acun Ilıcalı'nın konsey çıldırışına da bir remix geldi!
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Tüm sosyal medya Acun Ilıcalı'nın Survivor konseyinde yaşadığı sinir krizini konuşuyor.
Goygoycuların da diline düşen Acun Ilıcalı hakkında yüzlerce farklı ve birbirinden komik yorum gelmeye devam ediyor.
Seda Sayan'ın "Uyuyan adamdan nefret ederim" sözlerini remix hale getirmesiyle Enis Arıkan ile birlikte O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde muhteşem bir sahne alan Musa, şimdilerde hedefine Acun Ilıcalı'yı almış!
İşte Musa Gök'ten "Acun Ilıcalı 'Ne İstiyorsunuz' Remix" videosu! 👇
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