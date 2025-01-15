NATO’nun 1964’de Yaptığı Türkiye Belgeselinden Paylaşılan Bir Kesit Ülkemiz Hakkında Uzun Uzun Düşündürecek

Ülkemizin daima gündeminde yer alan iki önemli konu: işsizlik ve eğitim. Üniversitelerin kalitesinin düşmesi, işsizlik oranlarının tırmanışa geçmesine yol açtı. Eğitim kalitesinin düşmesi, işsizliğin artışına zemin hazırlarken, işsizlik oranlarının yükselmesi de eğitim sistemimizin daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Bu kısır döngü, toplumun her kesimini etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Aynı zamanda yaşanan toplumsal cinsiyet problemleri ve pek çok alanda yaşanan eşitsizlik ülkede kutuplaşmaya yol açıyor.