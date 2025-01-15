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NATO’nun 1964’de Yaptığı Türkiye Belgeselinden Paylaşılan Bir Kesit Ülkemiz Hakkında Uzun Uzun Düşündürecek

NATO’nun 1964’de Yaptığı Türkiye Belgeselinden Paylaşılan Bir Kesit Ülkemiz Hakkında Uzun Uzun Düşündürecek

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.01.2025 - 16:14

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Ülkemizin daima gündeminde yer alan iki önemli konu: işsizlik ve eğitim. Üniversitelerin kalitesinin düşmesi, işsizlik oranlarının tırmanışa geçmesine yol açtı. Eğitim kalitesinin düşmesi, işsizliğin artışına zemin hazırlarken, işsizlik oranlarının yükselmesi de eğitim sistemimizin daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Bu kısır döngü, toplumun her kesimini etkileyen bir sorun haline gelmiş durumda. Aynı zamanda yaşanan toplumsal cinsiyet problemleri ve pek çok alanda yaşanan eşitsizlik ülkede kutuplaşmaya yol açıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DE0WLT...
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NATO'nun 1964 yılında Türkiye için hazırladığı belgeselden bir kesit yeniden hatırlandı.

NATO'nun 1964 yılında Türkiye için hazırladığı belgeselden bir kesit yeniden hatırlandı.

Paylaşılan kısacık bir kesit, ülkemizin bugünü hakkında uzun uzun düşündürdü.

Paylaşılan kısacık bir kesit, ülkemizin bugünü hakkında uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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