Cübbeli Ahmet Vergilere Tepki Gösterdi: “Oturduğumuz Evden Bile Vergi Alıyorlar. Şeriat Olsa Alamaz."

Ülkemizin değişmeyen gündemi ekonomi bildiğiniz üzere. Değişen ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Özellikle ekonomik dalgalanmalar, her bireyin yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör. Yeni yılın gelmesi ile maaşlarda beklenen zamların yapılmaması, ardından gelen vergi ve zamlar insanları yine öfkelendirdi. Cübbeli Ahmet de bu konuyu programına taşıdı.