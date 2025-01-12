Cübbeli Ahmet Vergilere Tepki Gösterdi: “Oturduğumuz Evden Bile Vergi Alıyorlar. Şeriat Olsa Alamaz."

Ülkemizin değişmeyen gündemi ekonomi bildiğiniz üzere. Değişen ekonomik koşullar 7'den 70'e herkesi etkiliyor. Özellikle ekonomik dalgalanmalar, her bireyin yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini etkileyen önemli bir faktör. Yeni yılın gelmesi ile maaşlarda beklenen zamların yapılmaması, ardından gelen vergi ve zamlar insanları yine öfkelendirdi. Cübbeli Ahmet de bu konuyu programına taşıdı.
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Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Pazar Sohbeti ismini verdiği Youtube programında vergi meselesine değindi.
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“Oturduğumuz evden bile vergi alıyorlar." diyen ünlü şeriat olsa vergi alınamayacağını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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