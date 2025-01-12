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İzlerken Sinirleneceksiniz: Bir İçerik Üreticinin "Zam Döneminde Patronlar" Videosu Çalışanlara Tanıdık Geldi

İzlerken Sinirleneceksiniz: Bir İçerik Üreticinin "Zam Döneminde Patronlar" Videosu Çalışanlara Tanıdık Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 11:38

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Bildiğiniz üzere yeni bir yıla girdik. Zamlar da yeni yılla birlikte geldi. Asgari ücrete ve emekliye verilen zam miktarı halkı tatmin etmedi. Gözler patronların yapacağı zam miktarına çevrildi. Fakat elbette asgari ücrete yapılan zamların ardından beklentiler de fazla yükselemedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/dinlenmetes...
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'dinlenmetesisi.tv'nin "Zam Döneminde Patronlar" videosu, pek çok çalışanın yaşadıklarına tercüman oldu.

'dinlenmetesisi.tv'nin "Zam Döneminde Patronlar" videosu, pek çok çalışanın yaşadıklarına tercüman oldu.

İzlerken bile sinirleri bozan o video özellikle zam bekleyen çalışanların beğenisini topladı.

İzlerken bile sinirleri bozan o video özellikle zam bekleyen çalışanların beğenisini topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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