Eğitmen Zehra Kuşluoğlu'nun Zina ile İlgili Söyledikleri Gündem Oldu: "Yasak Olan Zinadır, Sevişmek Değil"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEp1Kaptl67/
Son dönemde özellikle sosyal medyada spiritüel konulara ilginin oldukça arttığını görüyoruz. Spiritüel konuların popülerleştiği günümüzde, enerji, akış ve çakra gibi kavramlar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu konulara ilgi artınca elbette bu konuların uzmanları da ortaya çıktı. Neredeyse her gün bu konuda yeni bir bilgi duyuyoruz. Son olarak Eğitmen Zehra Kuşluoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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Zehra Kuşçuoğlu "Yasak olan zina değil sevişmek" diyerek sevişmenin kök çakra üzerindeki etkilerini anlattı.
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Kuşçuoğlu'nun sözleri yanlış anlaşılınca o sözler tepki çekti.
İşte o video;
Gelen tepkiler ise şu şekildeydi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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