Eğitmen Zehra Kuşluoğlu'nun Zina ile İlgili Söyledikleri Gündem Oldu: "Yasak Olan Zinadır, Sevişmek Değil"

Son dönemde özellikle sosyal medyada spiritüel konulara ilginin oldukça arttığını görüyoruz. Spiritüel konuların popülerleştiği günümüzde, enerji, akış ve çakra gibi kavramlar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu konulara ilgi artınca elbette bu konuların uzmanları da ortaya çıktı. Neredeyse her gün bu konuda yeni bir bilgi duyuyoruz. Son olarak Eğitmen Zehra Kuşluoğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.