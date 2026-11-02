ABD'de Trafik Lambalarının Üstündeki Mavi Işıklar Sürücüleri Şaşırtıyor

Mavi ışıklar, kırmızı ışık ihlallerinin denetlenmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Sistem, trafik ışığının kırmızı yandığını polis ekiplerine bildiren bir gösterge işlevi görüyor ve yalnızca sinyal kırmızıyken yanıyor.

Kavşağın karşı tarafında bekleyen bir polis lambanın rengini doğrudan göremese bile mavi ışığa bakarak kırmızı yanıp yanmadığını anlayabiliyor. Mavi ışık yanarken kavşaktan geçen bir araç varsa, sürücünün kırmızı ışığı ihlal etmiş olması muhtemel. Polis ekipleri bu sayede ihlalleri farklı noktalardan daha kolay tespit ediyor.