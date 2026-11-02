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ABD'de Trafik Lambalarının Üstündeki Mavi Işıklar Sürücüleri Şaşırtıyor

ABD'de Trafik Lambalarının Üstündeki Mavi Işıklar Sürücüleri Şaşırtıyor

trafik
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 18:22
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ABD'nin bazı bölgelerinde kavşaklardaki trafik lambalarının üstüne küçük mavi ışıklar yerleştirilmeye başlandı. Işıkları ilk kez gören sürücüler ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Mavi ışıklar kırmızı, sarı ve yeşilden ayrı bir sistem olarak çalışıyor ve polis ekipleri için kullanılıyor.

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Mavi ışık sürücülere talimat vermiyor.

Mavi ışık sürücülere talimat vermiyor.

Kavşaklarda görülmeye başlanan küçük mavi ışıklar, sürücülere yeni bir geçiş talimatı vermiyor. Işıklar trafik lambalarının kırmızı, sarı ve yeşil bölümlerinden ayrı olarak konumlandırılıyor.

Genellikle sinyalin üstüne yerleştirilen mavi göstergeler, bazı kavşaklarda lambaları taşıyan yatay direklerin üzerinde ya da yan tarafında yer alıyor. Sürücülerin bu ışıklara göre davranışını değiştirmesi gerekmiyor.

Polis kırmızı ışığı uzaktan teyit ediyor.

Polis kırmızı ışığı uzaktan teyit ediyor.

Mavi ışıklar, kırmızı ışık ihlallerinin denetlenmesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Sistem, trafik ışığının kırmızı yandığını polis ekiplerine bildiren bir gösterge işlevi görüyor ve yalnızca sinyal kırmızıyken yanıyor.

Kavşağın karşı tarafında bekleyen bir polis lambanın rengini doğrudan göremese bile mavi ışığa bakarak kırmızı yanıp yanmadığını anlayabiliyor. Mavi ışık yanarken kavşaktan geçen bir araç varsa, sürücünün kırmızı ışığı ihlal etmiş olması muhtemel. Polis ekipleri bu sayede ihlalleri farklı noktalardan daha kolay tespit ediyor.

Florida ve birkaç eyalette kullanılıyor.

Florida ve birkaç eyalette kullanılıyor.

Mavi onay ışıkları Florida'da Gainesville, Fort Myers, Orlando ve Collier County'de kullanılıyor. Sistem daha önce Colorado, Minnesota, South Dakota ve Kansas gibi eyaletlerde de uygulanmıştı.

Wisconsin-Madison Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Profesörü David A. Noyce, mavi ışıkların özellikle polislerin trafik sinyalini doğrudan göremediği durumlarda işe yaradığını belirtiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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