İspanya'da Trafik Işıklarında Yeni Dönem: Yayalar Geçerken Araçlara Sarı Işık Yasaklandı
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Eski uygulamada yayalar yeşilde geçerken dönüş yapan araçlar da sarı ışıkta ilerleyebiliyordu.
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Barselona Belediyesi, kuralın trafik sıkışıklığını artıracağı uyarısında bulundu.
Trafik Genel Müdürlüğü, teknik rapor sunan belediyelere istisna kapısı açtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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