İspanya'da Trafik Işıklarında Yeni Dönem: Yayalar Geçerken Araçlara Sarı Işık Yasaklandı

Belediye kaynaklarına göre kuralın katı uygulanması bazı yolların kapasitesini düşürecek ve ışık döngülerini uzatacak. Bu da yayalar için de daha kısa yeşil ışık süresi anlamına geliyor.

Etkilenen kavşakların önemli bir kısmı, araçların sarı ışıkta dönerken yayaların yeşilde geçtiği Eixample semtinde bulunuyor. Barselona, kural yürürlüğe girmeden önce de daha fazla süre talep etmişti.