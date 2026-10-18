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İspanya'da Trafik Işıklarında Yeni Dönem: Yayalar Geçerken Araçlara Sarı Işık Yasaklandı

İspanya'da Trafik Işıklarında Yeni Dönem: Yayalar Geçerken Araçlara Sarı Işık Yasaklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 22:42
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İspanya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren yeni trafik kuralıyla, yayalar karşıdan karşıya geçerken araçlara yanıp sönen sarı ışık gösterilmesi genel olarak yasaklandı. 

İşte detaylar...

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Eski uygulamada yayalar yeşilde geçerken dönüş yapan araçlar da sarı ışıkta ilerleyebiliyordu.

Eski uygulamada yayalar yeşilde geçerken dönüş yapan araçlar da sarı ışıkta ilerleyebiliyordu.

Sürücüler bu durumda yayalara yol vermek şartıyla ilerleyebiliyordu. Kural, 24 Haziran'da kabul edilen 518/2026 sayılı Kraliyet Kararnamesi ile Karayolu Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin bir parçası.

İspanya Trafik Genel Müdürü Pere Navarro, 'Yayalara yeşil yanıyorsa arabalara kırmızı yanmalı. Arabalara yeşil yandığında da yayalara kırmızı yanacak' dedi. Navarro'ya göre iki ışığın aynı anda yanması risk yaratıyor ve bu uygulama Avrupa'da yavaş yavaş kaldırılıyor.

Barselona Belediyesi, kuralın trafik sıkışıklığını artıracağı uyarısında bulundu.

Barselona Belediyesi, kuralın trafik sıkışıklığını artıracağı uyarısında bulundu.

Belediye kaynaklarına göre kuralın katı uygulanması bazı yolların kapasitesini düşürecek ve ışık döngülerini uzatacak. Bu da yayalar için de daha kısa yeşil ışık süresi anlamına geliyor.

Etkilenen kavşakların önemli bir kısmı, araçların sarı ışıkta dönerken yayaların yeşilde geçtiği Eixample semtinde bulunuyor. Barselona, kural yürürlüğe girmeden önce de daha fazla süre talep etmişti.

Trafik Genel Müdürlüğü, teknik rapor sunan belediyelere istisna kapısı açtı.

Trafik Genel Müdürlüğü, teknik rapor sunan belediyelere istisna kapısı açtı.

Navarro'nun 1 Ekim'de imzaladığı talimata göre iki ışığın ayrı yanması genel kural olarak kalıyor, ancak belirli kavşaklarda istisna yapılabiliyor. Bunun için belediyenin, istisnanın hem trafik akışına hem de yol güvenliğine fayda sağladığını gösteren titiz bir teknik rapor hazırlaması gerekiyor.

Talimat, bu raporun asgari içeriğini, hangi kurumun inceleyeceğini ve kaç kavşağın istisnadan yararlanabileceğini ise belirtmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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