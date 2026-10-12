Birçok Sürücü Bilmiyor: Çift Oklu Sarı Trafik Tabelasının Anlamı Ortaya Çıktı

Sarı zemin üzerinde biri sağa, diğeri sola bakan iki siyah ok bulunan bu levha, bulunduğunuz yolun karşıdan gelen başka bir yola dik açıyla bağlanarak bittiği yerleri gösteriyor. Yani kavşağa geldiğinizde düz devam etme şansınız yok. Yola devam etmek için sağa ya da sola dönmek zorundasınız.

Çoğu uyarı levhası tehlikeden önce, sürücüye hazırlanma süresi tanımak için yerleştirilir. Bu levha ise öyle değil. Doğrudan kavşağın karşısına, yolun bittiği noktaya konuyor. Bu yüzden onu gören sürücünün tepki vermek için çok da fazla zamanı olmuyor.