Birçok Sürücü Bilmiyor: Çift Oklu Sarı Trafik Tabelasının Anlamı Ortaya Çıktı
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Yol kenarında sarı zemin üzerinde sağa ve sola bakan iki siyah ok gören sürücüler, tabelanın ne anlattığını her zaman bilmiyor. Bu işaret, ilerlediğiniz yolun önünde bittiğini ve artık düz gidemeyeceğinizi söylüyor. Uyarı levhalarının çoğundan farklı olarak tehlikenin tam bulunduğu noktaya yerleştiriliyor.
İşte detaylar...
Kaynak: SlashGear
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Dikdörtgen şeklindeki sarı levha, yolunuzun T biçimli bir kavşakta sona erdiğini gösteriyor.
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Kavşağa yaklaşan sürücüleri bu levha değil, baklava biçimli başka bir uyarı karşılıyor.
Levhayı gördükten sonra karşıdaki yolda sağa ve sola dönmek dışında seçenek kalmıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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