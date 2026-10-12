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Birçok Sürücü Bilmiyor: Çift Oklu Sarı Trafik Tabelasının Anlamı Ortaya Çıktı

Birçok Sürücü Bilmiyor: Çift Oklu Sarı Trafik Tabelasının Anlamı Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 23:20
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Yol kenarında sarı zemin üzerinde sağa ve sola bakan iki siyah ok gören sürücüler, tabelanın ne anlattığını her zaman bilmiyor. Bu işaret, ilerlediğiniz yolun önünde bittiğini ve artık düz gidemeyeceğinizi söylüyor. Uyarı levhalarının çoğundan farklı olarak tehlikenin tam bulunduğu noktaya yerleştiriliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: SlashGear

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Dikdörtgen şeklindeki sarı levha, yolunuzun T biçimli bir kavşakta sona erdiğini gösteriyor.

Dikdörtgen şeklindeki sarı levha, yolunuzun T biçimli bir kavşakta sona erdiğini gösteriyor.

Sarı zemin üzerinde biri sağa, diğeri sola bakan iki siyah ok bulunan bu levha, bulunduğunuz yolun karşıdan gelen başka bir yola dik açıyla bağlanarak bittiği yerleri gösteriyor. Yani kavşağa geldiğinizde düz devam etme şansınız yok. Yola devam etmek için sağa ya da sola dönmek zorundasınız.

Çoğu uyarı levhası tehlikeden önce, sürücüye hazırlanma süresi tanımak için yerleştirilir. Bu levha ise öyle değil. Doğrudan kavşağın karşısına, yolun bittiği noktaya konuyor. Bu yüzden onu gören sürücünün tepki vermek için çok da fazla zamanı olmuyor.

Kavşağa yaklaşan sürücüleri bu levha değil, baklava biçimli başka bir uyarı karşılıyor.

Kavşağa yaklaşan sürücüleri bu levha değil, baklava biçimli başka bir uyarı karşılıyor.

Kesişen yoldan kavşağa yaklaşan sürücüler ise bu levhayı görmüyor. Onlara farklı bir işaret eşlik ediyor: sarı baklava biçiminde, üzerinde dikey bir siyah çizgi ve bu çizgiye yan taraftan dik açıyla bağlanan kısa bir çizgi bulunan bir uyarı. Bu işaret, ileride T şeklinde bir kavşak olduğunu haber veriyor ve kavşaktan epeyce önce yola konuyor.

Kısacası aynı kavşakta iki farklı sürücüye iki farklı levha hitap ediyor. Biri, 'önümde bir kavşak var' diyen sürücüyü uyarırken, diğeri yolun sonuna gelen sürücüye 'artık dönmen gerek' diyor. Bazı yerlerde baklava biçimli levha üzerinde kalın bir T harfi de kullanılıyor ve anlamı aynı.

Levhayı gördükten sonra karşıdaki yolda sağa ve sola dönmek dışında seçenek kalmıyor.

Levhayı gördükten sonra karşıdaki yolda sağa ve sola dönmek dışında seçenek kalmıyor.

Levhayı gördükten sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, karşıdan gelen trafiğin durumu. Kavşakta dur levhası varsa, bunun yanında 'Kesişen Yoldaki Trafik Durmuyor' yazan sarı bir uyarı da bulunabilir. Bu yazıyı görürseniz, kesişen yoldan gelen tüm araçların geçmesini beklemeden dönüş yapmamanız gerekiyor.

Böyle bir uyarı yoksa kesişen yoldaki araçların da muhtemelen durması gerekiyor, ancak yine de önce iki tarafı kontrol etmekte fayda var. Sarı baklava levhası içinde dur veya yol ver işareti ile ileri bakan siyah bir ok bulunuyorsa, bu da kavşakta durmanız mı yoksa sadece yol vermeniz mi gerektiğini önceden bildiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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