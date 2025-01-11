AK Parti'nin Kongresi İçin Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birlikte Türkü Söyledi

Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. olağan kongresi için illerimizi geziyor. Geçtiğimiz gün Denizli'de partilileriyle buluşan Erdoğan, CHP ve Özgür Özel ile ilgili söyledikleri ile gündem olmuştu. Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Şanlıurfa oldu. GAP Arena Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.
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Erdoğan ile birlikte sahneye çıkan İbrahim Tatlıses cumhurbaşkanını "Sizi gördüğüm zaman dilim neden tutulur" sözleriyle karşıladı.
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Ardından ise birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdiler.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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