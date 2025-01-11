AK Parti'nin Kongresi İçin Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birlikte Türkü Söyledi

Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. olağan kongresi için illerimizi geziyor. Geçtiğimiz gün Denizli'de partilileriyle buluşan Erdoğan, CHP ve Özgür Özel ile ilgili söyledikleri ile gündem olmuştu. Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Şanlıurfa oldu. GAP Arena Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı.