Milyoner'deki Garip Tavırlı Yarışmacıdan Kurtlar Vadisi'ndeki İran Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'deki Garip Tavırlı Yarışmacıdan Kurtlar Vadisi'ndeki İran Sahnesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Nisan Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. ATV’nin en sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan yarışmacının konuşması ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da mimikleriyle rahatsız olduğunu belli etti.
2. Kızına verdiği sözü tutup 100. günde Survivor'dan elenen Hakan Hatipoğlu ailesine gözyaşları içerisinde kavuştu.
3. Survivor All Star tam gaz devam ederken, Kırmızı takım yarışmacısı Sercan, 2020 yılında kendisini reddeden Nisa Bölükbaşı hakkında konuştu.
4. Kızılcık Şerbeti'nde partner olan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasındaki soğuk rüzgarlar, ikilinin partnerliğinin sonunu getirmişti. Öpüşme sahnesi bile çekmeyen ikilinin küslüğü her yerden belli olurken, Cannes'a giden eski partnerlerin yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.
5. Simpsonlar çizgi dizisinin kehanetlerini bilmeyen yoktur. Çizgi dizide geçen pek çok olayın günümüzde gerçekleşmesi kimi zaman ürkütücü boyutlara gelebiliyor. Bu kez aynı durum Kurtlar Vadisi'nde yaşandı. Dizideki bir sahnede Polat Alemdar'ın İran ve İsrail'le ilgili sözleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Elle Türkiye'nin kapağında yer aldı. Dizi ve karakteri hakkında konuşan Ergüçlü, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
7. Survivor'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden Yunus Emre, neredeyse her gün karıştığı tartışmalar sebebiyle rekor ceza alıyor. Son olarak Ogeday'la küfürlü kavgaya karışan Yunus Emre'ye eski Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz tepkisiz kalmadı. Hikmet'in sözleri gündem oldu.
8. Genç oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı bildiğiniz gibi. Son dönemde sosyal medyasına baktığımızda kendisini sık sık gezerken gördüğümüz ve adeta dünya turu yapan Soytürk, bayramı fırsat bilerek aşkını da ilan etti!
9. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, rol arkadaşı Doğukan Güngör'le arasının bozulması sonucu partnerliği sona ermiş ve Kaan Taşaner'le partner olmuştu. Türkoğlu'nun dizideki sahneleri azalırken, güzel oyuncu bu iddialara ilk kez yanıt verdi.
10. Kızıl Goncalar dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri hangi psikolojik rahatsızlığa sahip? İşte detaylı analiz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ortalığın bir an olsun durulmadığı Survivor'da erkekler arasındaki bitmek bilmez kavgalara bu defa kadın yarışmacılar eklendi. Nagihan ve Damla Can arasındaki tartışma yarışma alanından konseye taşındı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda