Yarı Finale Kadar Yükselmiş! Hilmi Cem İntepe'nin Survivor'dan Önce Katıldığı Yarışmayı Biliyor musunuz?
Yarı Finale Kadar Yükselmiş! Hilmi Cem İntepe'nin Survivor'dan Önce Katıldığı Yarışmayı Biliyor musunuz?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@unutulmayandi...
Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hilmi Cem, meğer TV ekranlarındaki şansını ilk olarak başka bir programda denemiş. Programda yarı finale kadar yükselen Hilmi Cem'i görünce çok şaşıracaksınız!
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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hilmi Cem 2013, 2015 ve 2018'de Survivor'a katılmıştı.
Survivor başarısıyla çok konuşulan Hilmi Cem, 2024 Survivor All Star'a başta katılmamasına rağmen izleyicinin yoğun ısrarıyla kadroya dahil olmuştu.
Ancak bizim Survivor'la ünlendiğini sandığımız Hilmi Cem, aslında kariyer basamaklarını önce başka bir programla çıkmış!
Dans yeteneğiyle Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılan Hilmi Cem, yakışıklılığı ve başarısıyla o dönem çok konuşulmuş.
Rakibi kimmiş dersiniz? Turabi! Meğer aralarındaki rekabet Survivor'dan önce Yetenek Sizsiniz'de başlamış.
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Survivor'dan sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Hilmi Cem'in ekran macerası böyle başlamış. Siz biliyor muydunuz?
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