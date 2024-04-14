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Kim Milyoner Olmak İster Programına Katılan Yarışmacının Hali Tavrı Tepki Çekti, Kenan İmirzalıoğlu da Şaşırdı

Kim Milyoner Olmak İster Programına Katılan Yarışmacının Hali Tavrı Tepki Çekti, Kenan İmirzalıoğlu da Şaşırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.04.2024 - 22:25

ATV’nin en sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan yarışmacının konuşması ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da mimikleriyle rahatsız olduğunu belli etti.

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Kenan Işık dönemiyle başlayan, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok iznlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine heyecan dolu bir akşam yaşattı.

Kenan Işık dönemiyle başlayan, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok iznlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine heyecan dolu bir akşam yaşattı.

Son bölüme damga vuran bir yarışmacının konuşma şekli ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Son bölüme damga vuran bir yarışmacının konuşma şekli ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun bile konuşmasından rahatsız olduğu yarışmacı, 50 bin TL’lik baraj sorusunu bilemeyerek yarışmadan elendi.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun bile konuşmasından rahatsız olduğu yarışmacı, 50 bin TL’lik baraj sorusunu bilemeyerek yarışmadan elendi.

İşte yarışmacının gündem olan tarzı:

twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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