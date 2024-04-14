Kim Milyoner Olmak İster Programına Katılan Yarışmacının Hali Tavrı Tepki Çekti, Kenan İmirzalıoğlu da Şaşırdı
Kim Milyoner Olmak İster Programına Katılan Yarışmacının Hali Tavrı Tepki Çekti, Kenan İmirzalıoğlu da Şaşırdı
ATV’nin en sevilen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan yarışmacının konuşması ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da mimikleriyle rahatsız olduğunu belli etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kenan Işık dönemiyle başlayan, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok iznlenen yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle yine heyecan dolu bir akşam yaşattı.
Son bölüme damga vuran bir yarışmacının konuşma şekli ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun bile konuşmasından rahatsız olduğu yarışmacı, 50 bin TL’lik baraj sorusunu bilemeyerek yarışmadan elendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda