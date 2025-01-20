Milyoner'deki Garip Matematik Sorusundan Asena ve Tuğba'nın Çirkeflik Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'deki Garip Matematik Sorusundan Asena ve Tuğba'nın Çirkeflik Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da gün geçmiyor ki yeni bir kavga yaşanmasın... Bu kez de Tuğba ve Asena arasında oyun sırasında gerilen sinirler, ada konseyine kadar taşındı. Çirkef, terbiyesiz gibi sözlerin havada uçuştuğu tartışmada konu yine Nagihan'a geldi.
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2. Survivor'da sezonun başlamasıyla birlikte her sezon olan iddialar boy göstermeye başladı. Adem ve Senem'in sevgili olduğu iddiaları Survivor gündemine bomba gibi düşmüştü. Bugün ise Senem'in yaptığı bir açıklama ortalığı karıştırdı. Meğer Ayşe'nin Senem'e karşı tavırlarının arkasında Batuhan'ı kıskanması yatıyormuş!
3. Kızılcık Şerbeti'nde gidenler gitti, kalan sağlarla yola devam ediyoruz. Ancak bakalım olaylar burada hangi açıdan karışacak diye düşünmeden de edemiyoruz. Biz böyle düşüneduralım, gelen fragman bize kimlerin hayatının karışacağını gösterdi bile! Kızılcık Şerbeti'nden gelen fragmanda Pembe, İlhami'nin yanında Nursema'yı rezil ediyor. Anne-kız çatışmasını baştan izleyeceğimiz belli olan dizide bizi bir de sürpriz bekliyor.
4. Müge Anlı'da yine akılalmaz bir olay yaşandı. Almanya'dan katılan iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. İddiaya göre iki hemşire kız kardeş, Köln'de çocuklarına cinlerin saldırdığına kendilerini ikna eden üfürükçü kadının sözlerine inanarak onun yönlendirmesiyle eşlerini terk etti. Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Türkiye'ye kaçan eşlerini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son günlerde en çok konuşulan konusu hamile eşini ve hasta ağabeyini bırakıp yengesiyle kaçan Oğuz Çelik. Programın bugünkü bölümünde stüdyoda gerilim arttı. Annesine ve Rahmi Özkan’a sert çıkışlarıyla dikkat çeken Çelik canlı yayında tepki yağmuruna tutuldu. Müge Anlı Oğuz’a sert tepki gösterirken, Rahmi Özkan’ın sözleri programa damga vurdu. “Milli yuvanın kutsallığını ayaklar altına aldınız, yazıklar olsun!” ifadeleriyle Özkan adeta isyan etti.
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6. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin gündüz kuşağı programlarına yönelik sert uyarılarda bulundu. Şahin aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle bu programların kontrolsüz şekilde devam etmesi halinde sonlarının iyi olmayacağını belirtti. Denetimleri sıkılaştırdıklarını ve ağır cezalar verdiklerini ifade eden Şahin bazı kanalların kuralları hiçe saydığını söyledi.
7. Günlerdir gündemden düşmeyen dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarının sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Ocak'ta Serenay Sarıkaya'ya kadar uzanan bir soruşturma başlatılmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın da ifadesinin alındığı soruşturma ile ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Yaşananların masum olmadığını dile getiren Şahin, Disney'in Atatürk filmi döneminde yaşananlar ve meselenin magazinselleşmesi hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.
8. Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’ın birlikte yaptığı fenomen program “Dünya Güzellerim Tatilde” geri döndü! Fenomen program Dünya Güzellerim Tatilde’nin yeni bölümü yayınlandı. Yayınlanan bölümde Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’ın hamamda yıkandığı anlar gündeme oturdu.
9. Kızılcık Şerbeti dizisinde heyecan devam ediyor! Nilay karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek dizinin yeni bölümleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hem karakterin geleceğiyle ilgili radikal bir değişim, hem de beklenmedik bir sürpriz seyircileri bekliyor. Açıklamalarıyla dizinin hayranlarını daha da meraklandırdı.
10. Türk dizi dünyasında merakla beklenen Serçe projesinden yeni haberler geldi! Adı değişen dizinin yıldız kadrosu ve hikayesi şimdiden heyecan yarattı. Sürprizlerle dolu bu yapım ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Peki bu yeni dizinin adı ne oldu? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte son gelişmeler...
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11. Geçtiğimiz günlerde Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına konsepte uygun olarak zombi kılığında katılan Bülent Ersoy hem kıyafet seçimi hem de makyajıyla sosyal medyada viral olmuştu. Gala gecesinin görüntülerini televizyondan izleyen Armağan Çağlayan başrollerinde Bülent Ersoy ve Show TV'nin olduğu olay bir detaya dikkat çekti! Gelin, X'e bu sefer dedikoduya gelen Armağan Çağlayan nasıl bir aydınlanma yaşamış beraber görelim!
12. ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan matematik sorusu izleyenlerin kafasını karıştırdı. Yarışmada çıkan soruyu size de soralım: 111.111.111 111 × 111.111.111 işleminin sonucu kaçtır?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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