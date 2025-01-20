Serçe Dizisinin Adı Köksüz Olarak Değişti! Yargı Ekibinin Başrolü de Kadroda Olabilir!
Serçe Dizisinin Adı Köksüz Olarak Değişti! Yargı Ekibinin Başrolü de Kadroda Olabilir!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Türk dizi dünyasında merakla beklenen Serçe projesinden yeni haberler geldi! Adı değişen dizinin yıldız kadrosu ve hikayesi şimdiden heyecan yarattı. Sürprizlerle dolu bu yapım ekrana damga vurmaya hazırlanıyor. Peki bu yeni dizinin adı ne oldu? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte son gelişmeler...
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonunun ödüllü senaristi Sema Ergenekon bir kez daha ekranlara damga vuracak bir projeyle dönmeye hazırlanıyor. Yargı dizisiyle büyük bir başarı yakalayan senaristin yeni dizisi Serçe'nin adı değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni adıyla Köksüz olarak izleyici karşısına çıkacak olan dizi Ay Yapım’ın en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Dizinin senaryosunu yine Sema Ergenekon kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak.
Ancak dizinin çekimleri ve yayın tarihiyle ilgili sürpriz bir gelişme var; proje büyük ihtimalle önümüzdeki sezona ertelendi. Yapım şirketi oyuncu kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Hilal Altınbilek’in adı geçtiğimiz haftalarda bu projeyle anılmıştı.
Ayrıca Kenan İmirzalıoğlu’na da teklif götürüldüğü öğrenilmişti.
Hayranların heyecanla beklediği bir diğer isim ise Yargı'nın başrolü Kaan Urgancıoğlu. Köksüz dizisi güçlü kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım bu heyecan verici projede hangi yıldızlar bir araya gelecek...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın