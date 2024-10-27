Görüş Bildir
Haberler
TV
Programı Apar Topar Bırakmıştı: Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Serçe İçin Heyecanlandıran Teklif!

Programı Apar Topar Bırakmıştı: Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Serçe İçin Heyecanlandıran Teklif!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 23:56

3 sezon boyunca büyük beğeniyle izlenip Uluslararası Emmy kazanan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Serçe dizisiyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için efsane bir oyuncuya teklif götürüldü!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, yeni dizi çalışmalarına başladı.

3 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, yeni dizi çalışmalarına başladı.

Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturacağı Serçe dizisinin konusu bir polisin hikayesi üzerine kurulacak.

Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturacağı Serçe dizisinin konusu bir polisin hikayesi üzerine kurulacak.

Dizi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif gitti.

Dizi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif gitti.

2019 yılından bu yana Kim Milyoner Olmak İster'i sunan İmirzalıoğlu, sezon başında bir anda programdan ayrılmıştı.

2019 yılından bu yana Kim Milyoner Olmak İster'i sunan İmirzalıoğlu, sezon başında bir anda programdan ayrılmıştı.

Bu içerikler de ilginizi çekebillir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın