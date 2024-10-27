Programı Apar Topar Bırakmıştı: Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Serçe İçin Heyecanlandıran Teklif!
Programı Apar Topar Bırakmıştı: Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Serçe İçin Heyecanlandıran Teklif!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
3 sezon boyunca büyük beğeniyle izlenip Uluslararası Emmy kazanan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Serçe dizisiyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için efsane bir oyuncuya teklif götürüldü!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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3 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esen Yargı'nın senaristi Sema Ergenekon, yeni dizi çalışmalarına başladı.
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Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturacağı Serçe dizisinin konusu bir polisin hikayesi üzerine kurulacak.
Dizi için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrolü için Kenan İmirzalıoğlu'na teklif gitti.
2019 yılından bu yana Kim Milyoner Olmak İster'i sunan İmirzalıoğlu, sezon başında bir anda programdan ayrılmıştı.
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