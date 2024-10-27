Programı Apar Topar Bırakmıştı: Sema Ergenekon'un Yeni Dizisi Serçe İçin Heyecanlandıran Teklif!

3 sezon boyunca büyük beğeniyle izlenip Uluslararası Emmy kazanan Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon, Serçe dizisiyle ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrolü için efsane bir oyuncuya teklif götürüldü!

Kaynak: Birsen Altuntaş